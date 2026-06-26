Serokomar Erdogan: "Em niha îxracata di salekê da êdî di hefteyekê da dikin"

Zeynep Baş
26 Hezîran 2026•Rojanekirin: 26 Hezîran 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got, "Îxracata parastinê ya salane 248 milyon dolarî bû, mehane derketiye 992 milyon dolarî. Em niha îxracata di salekê da êdî di hefteyekê da dikin."
Erdogan li Navenda Kongreyê ya Halîçê beşdarî "Merasîma Xelatdayîna Şampiyonên Îxracatê û Civîna Giştî ya 33yemîn ya TÎM"ê bû.
Serokomar Erdogan di bernameyê da axivî û got, "Bi şîara li bazarên cîhanê deriyekî gumrikê yê ku alaya me lê nehatibe daliqandin nemîne, serkeftinên me yên di îxracatê da bûne çavkaniya motîvasyona neteweyî."
Erdogan destnîşan kir îxracata parastinê ya salane 248 milyon dolarî bû, mehane derketiye 992 milyon dolarî û got ku em niha îxracata di salekê da êdî di hefteyekê da dikin.
Serokomar Erdogan diyar kir ku sînorê krediyên reeskontê ku salane derxistibûn 300 milyon lireyî, bi zêdekirina 500 milyon lireyî derdixin 5 milyar lireyî.