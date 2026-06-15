Serokomar Erdogan: "Em li ser navê hemû mirovahiyê kêfxweş bûn ku ev mitabaqata ku piştgiriya me jî tê da heye, pêk hat"
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan ji bo mitabaqata ku di navbera Amerîka û Îranê da pêk hat, wiha got, "Em li ser navê herêma me û hemû mirovahiyê gelekî kêfxweş bûn ku ev mitabaqata ku piştgiriya me jî tê da heye, pêk hat."
Ekip
15 Hezîran 2026•Rojanekirin: 15 Hezîran 2026
photo: Doğukan Keskinkılıç / AA
ANKARA
Serokomar Erdogan li Kulliyeya Serokomariyê piştî Civîna Kabîneyê daxuyanî da.
Serokomar Erdogan li ser mitabaqata Amerîka-Îranê ya ku şer bi dawî dike, sekinî û wiha got, "Ji bo şerê ku bi tehrîka Îsraîlê di 28ê Sibatê da dest pê kir, gaveke pir girîng hat avêtin. Herêma me ya ku bi fikar bû, bi vê gavê va bi xwe va hat. Di vê krîza ku erdnîgariya me jî tê da, dinya ber bi kaosê va dibir da pozê welatiyekî me jî xwîn nebû. Plana wan a birakujiyê bi ser neket. Di navbera Tirk, Ereb, Kurd û Farisan da hewildanên vêxistina agirê fitneya nû, bi ser neket. Em hêvî dikin ku mitabaqat li herêma me ji bo tesîskirina aştî û îstiqrara mayînde deriyên xêrê veke. Bi hezaran sivîlên ku di navê da zarokên mesûm jî hebûn, di vî şerê bê wate da hatin kuştin. Em bawer dikin ku deftera vî şerî êdî hat girtin. Em li ser navê herêma me û hemû mirovahiyê gelekî kêfxweş bûn ku ev mitabaqata ku piştgiriya me jî tê da heye, pêk hat."
Erdogan li ser civîna NATOyê ya ku wê li Enqereyê were kirin jî axivî û wiha got, "Em di nava wan welatên rêza ewil da ne ku piştgiriya xurt dan mîsyona aştiyê ya NATOyê. Em ji aliyekê va qabiliyetên xwe yên parastinê xurt dikin, ji aliyekî va jî piştgiriyê didin poşmandariya îtifaqê. Em ê wekî Tirkiye bi qabiliyetên xwe yên eskerî yên berfireh, erdnîgariya xwe ya ku girîngiya wê ya stratejîk pir zêde ye, bi bîra xwe ya dîrokî va di Îtifaqê da erka xwe ya serekebûnê bidomînin. Em dibînin ku di nava Îtifaqê da erka Tirkiyeyê, hedîseyên ku li herêma me cereyan kirin, eleqeya ser Civîna Enqereyê û bendewariyên ji civînê zêde kirin."
Serokomar Erdogan got, "Reqîbên me yên siyasî rojên xwe di şerê ji bo meqam da derbas dikin. Em jî şerê wê yekê didin ku welatê me bibe lîstikvanê kurewî" û wiha dewam kir, "Em ê Tirkiyeyê li derva û hundir bi waqar temsîl bikin, şert û merc çi dibin bila bibin, em ê di her platformê da bi wêrekî berjewendiyên welatê xwe biparêzin."