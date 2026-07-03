Serokomar Erdogan: "Em krediya ji bo jin û cotkarên ciwan ji 3 milyon lireyî derdixin 5 milyon lireyî"

Hamdi Dindirek
03 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 03 Tîrmeh 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got, "Di sektora çandiniyê da em sînorê krediyê yê ji bo jin û cotkarên ciwan ji 3 milyon lireyî derdixin 5 milyon lireyî."
Erdogan li Navenda Kongreyê ya Halîçê beşdarî "5emîn Civîna Ekosîstema Çandiniyê ya Bankeya Ziraetê" bû.
Serokomar Erdogan di axaftina xwe da got, "Mirovahî ji bo hê zêde qezenc bike û xerc bike av, ax û hewayê qirêj dike û em berdêleke pir giran didin. Ji ber ku erdên çandiniyê û çavkaniyên ava paqij ji bo avahiyan tên vekirin û pergala ekolojîk bi kîmyewiyên bizirar xera dibe, em berdelê didin."
Erdogan destnîşan kir piştgiriya ku sala borî dane sektorê gihîştiye 706 milyar lireyî û wiha axivî, "Her ku çinîn berdewam dike, ji ber rekolteyê rûyê cotkarên me dikene. Em li bendê ne ku îsal ji bo ceh, genim û gelek berhemên din rekor çêbe. Di sala 2026an da hem rasterast û hem jî nerasterast ji bo çandiniyê me 930 milyar lire daye. Înşeallah emê bi biryardarî ber bi hedefên xwe va biçin. Bi 61 herêmên çandiniyê yên organîze yên me li 42 bajarî vekirin di çandiniyê da jî emê bên cihên baştir. Di sektora çandiniyê da em sînorê krediyê yê ji bo jin û cotkarên ciwan ji 3 milyon lireyî derdixin 5 milyon lireyî. Piştgiriya çandiniyê mîna ku li meydanan mixalefet dike, nîne. Dibêjin 'Ji bo her cotkarekî traktorek belaş' û dû ra jî dibêjin 'Me ev tenê ji bo reklamê kir.'"
Serokomar Erdogan diyar kir ku tesîsên naşxulin yên dewarên şîr û goşt vedigerînin hilberînê û wiha peyivî, "Em di ajalvaniya pez da limîta krediyê derdixînin 2 milyon lireyî, di ajalvaniya dewaran da jî derdixînin 3 milyon lireyî. Em ê ji bo veberhênanên şîr heta 60 milyon lireyî û ji bo veberhênanên kokkirina heywanan jî heta 40 milyon lireyî krediyê peyda bikin."
Erdogan di axaftina xwe da got ku "Em teşwîq dikin ku cotkarên me bi xwe ceyrana xwe hilberînin. Em heta 15 milyon lireyî bi 8 sal maweyê û rêjeyên subvansiyona bilind va krediyê didin."
Serokomar Erdogan bal kişand ser pêvajoya 'Tirkiyeya Bêteror' û wiha got, "Bi pêvajoya 'Tirkiyeya Bêteror', emê bi çareserkirina pirsgirêka terorê ku li welatê me zêdetirî 2 trilyon dolarî zirar daye, deriyên Tirkiyeyeke mezin û bihêz vekin. Atmosfera ewlehiyê ya ji ber pêvajoyê çêbûye ji werzişê heta îstixdamê, ji turîzmê heta bazirganiyê hema di her qadê da bandoreke erênî dike."