Serokomar Erdogan: "Em derfetê didin ku pere, zêr û menkulên li dervayî welêt bi baceke kêm bînin Tirkiyeyê"
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got ku, "Em derfetê didin ku pere, zêr û menkulên li dervayî welêt di nav maweyeke diyarkirî da bi baceke kêm bînin Tirkiyeyê."
Kaan Bozdoğan
24 Nîsan 2026•Rojanekirin: 24 Nîsan 2026
photo: Hakan Akgün / AA
Türkiye, İstanbul
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan der barê rageşiya li herêma ku Tirkiye lê ye diqewime da got ku "Digel mihraqên wekî Îsraîlê yên hewl didin ku dîsa fitîla şer pê bixin em hemû bi hev ra bi xweşbîniyeke bi îhtiyat pêvajoyan dişopînin. Em bi vê yekê tenê nasekinin, ji bo ku agirbest mayînde bibe û rêya ber bi aştiya adil va diçe vebe çi ji destê me tê em dikin."
Serokomar beşdarî Bernameya Navenda Hêzdar a Ji Bo Veberhênanê ya Sedsala Tirkiyeyê ya ku li Ofîsa Xebatê ya Dolmabahçeyê ya Serokomariyê bû û axivî.
Serokomar Erdogan destnîşan kir ku aboriya herêmê û dinyayê rojên herî nediyar û lerzok ên demên dawî dijî û wiha axivî:
"Digel mihraqên wekî Îsraîlê yên hewl didin ku dîsa fitîla şer pê bixin em hemû bi hev ra bi xweşbîniyeke bi îhtiyat pêvajoyan dişopînin. Em bi vê yekê tenê nasekinin, ji bo ku agirbest mayînde bibe û rêya ber bi aştiya adil va diçe vebe çi ji destê me tê em dikin."
- "Tirkiyeyê car din teyît û tescîl kir ku girava îstiqrarê ye"
Serokomar Erdogan nirxandina "Êdî ne herêma me ne jî dinya nikare vegere berê. Rûdanên şikestinên ku lerzeke evqas mezin bû sedem her ku wext biçe dê zelaltir bê dîtin." kir û axaftina xwe wiha domand:
"Tirkiyeyê qeyrana ewlehiyê ya herî mezin a van salên dawîn bi serkeftî bi rê va bir û car din teyît û tescîl kir ku girava îstiqrarê ya herêma xwe ye. Ev şerê ku ji nû va şekil da pergala aborî ya global û zincîrên nirxê welatê me kiriye wekî kevirê kilîdê ya îstiqrara aborî ya kurewî.
Serokomar Erdogan bal kişand ku bi verastkirina berfireh a ku dê di demek nêz da pêşkêşî Meclisê dê hêza kişandinê ya welatê xwe hê bêtir pêş bixin û ev gotin:
"Em pêngavên hiqûqî, îdarî, darayî û sazmendî yên ku dê piştgiriyê bide veberhênanên rasterast ên navneteweyî diavêjin. Em rêjeya îskontoya di qezencên fealiyetên navbeynkariya kirîn û firotinê ya di bazirganiya transît yan jî li dervayî welêt tê kirin derdixînin ji sedî 100î. Em ê verastkirinên ku dê heyînên welatiyên me û şirketên me yên li dervayî welêt tevî aboriya xwe bikin, tetbîq bikin. Em derfetê didin ku pere, zêr û menkulên li dervayî welêt di nav maweyeke diyarkirî da bi baceke kêm bînin Tirkiyeyê"
Serokomar Erdogan got ku "Heke kesên li dervayî welêt dijîn û di nav 3 salên dawîn da li welatê me mukelefê bacê nebin bên welatê me, em ê ji dahatên wan ên 20 salî yên çavkaniyên wan dervayî welêt e bacê nestînin."
Serokomar Erdogan destnîşan kir ku pêngaveke wan a din a stratejîk a ku dê biavêjin ew e ku dê Tirkiyeyê di ekosîstema sermayeya teşebêsê û startupê da bikin navendeke cazîbeyê ya herêmî.
Serokomar Erdogan: "Em derfetê didin ku pere, zêr û menkulên li dervayî welêt bi baceke kêm bînin Tirkiyeyê"