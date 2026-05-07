Serokomar Erdogan: "Em biryardar in ku hevkariya xwe ya bi Cezayîrê ra di gelek qadên stratejîk da pêş bixin"
"Em biryardar in ku hevkariya xwe ya bi Cezayîrê ra ku yek ji hevkarên me yên bazirganiyê yên herî mezin ên li parzemîna Afrîkayê ye di serî da vejen, kankerî, gihandin û çandinî di gelek qadên stratejîk da pêş bixin."
Zafer Fatih Beyaz
07 Gulan 2026•Rojanekirin: 07 Gulan 2026
photo: TCCB/Murat Çetinmühürdar / AA
Türkiye, Ankara
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got ku "Em biryardar in ku hevkariya xwe ya bi Cezayîrê ra ku yek ji hevkarên me yên bazirganiyê yên herî mezin ên li parzemîna Afrîkayê ye di serî da vejen, kankerî, gihandin û çandinî di gelek qadên stratejîk da pêş bixin."
Serokomar Erdogan li Kuliyeya Serokomariyê piştî ku bi Serokomarê Cezayîrê Ebdulmecîd Tebbûn ra rû bi rû hevdîtin kir û beşdarî Civîna Konseya Stratejiya Ast Bilind bû serokatiya merasima îmzekirina peymanên di qadên cuda da kir û civîna çapemeniyê ya hevpar li dar xist.
Serokomar Erdogan bal kişand ku serokatiya civîna ewil a Konseya Hevkariya Stratejîk a bi Cezayîrê ra kir û got ku di civînê da pêngavên ku dê biratiya Tirkiye-Cezayîrê hê bêtir pêş bixe hildan û axaftina xwe wiha domand:
"Em biryardar in ku hevkariya xwe ya bi Cezayîrê ra ku yek ji hevkarên me yên bazirganiyê yên herî mezin ên li parzemîna Afrîkayê ye di serî da vejen, kankerî, gihandin û çandinî di gelek qadên stratejîk da pêş bixin. Wek Tirkiye me li Cezayîrê çendî sal berê hevkariyên karê vejenê yên ewledar, bi îstiqrar û domdar ava kirin û pêş xistin. Di asta gihaştinê da di serî da xaza sirûştî di mijara ewlehiya peydakirina vejenê da hevkariya xwe ya mawe dirêj roj bi roj pêş dixin."
- "Em xwedî helwesteke hevpar in"
Serokomar Erdogan da zanîn ku bi Tebbûn ra der barê mijarên herêmî û navneteweyî da jî guftûgo kirin û wiha axivî:
"Êrîşkariya Îsraîlê ya li Xeze, Şerîaya Rojava û Libnanê car din nîşanî me da ku ji bo herêma me pirsgirêka ewlehiyê ya esil polîtîkayên emperyalîst û hiqûq û rêbaz nenas ên hikûmeta niha ye. Em wek Tirkiye û Cezayîr ji bo ku dawî li şîdeta ku bi awayekî gelekî mezin ewlehî û aştiya herêma me tehdîd dike, bê xwedî helwesteke hevpar in."
Serokomarê Cezayîrê Tebbûn jî destnîşan kir ku dagiriya Îsraîlê, îxlalkirina hiqûqa mirovî ya navneteweyî, êrîşên eşkere yên dijî Libnanê û sepanên wehşî yên li Xeta Xezeyê şermezar dikin û got ku ""(Bi Tirkiyeyê ra) Em armanc dikin ku têkiliyên xwe di qada aborî da cur bi cur bikin û xwedî li mîrateya xwe ya hevpar derkevin."