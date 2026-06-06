Serokomar Erdogan: "Em bangeke nû li veberhêner, karsaz û welatiyên li welatên cuda yên dinyayê dijîn dikin"

Kaan Bozdoğan
06 Hezîran 2026•Rojanekirin: 06 Hezîran 2026
Serokomar Erdogan li Otêla Shangri-La Bosphorus İstanbulê beşdarî Merasima 39emîn Lijneya Giştî ya DEÎKê û Xelata Rêzê ji bo Hosteyan bû û gotarek pêşkêş kir.
Erdogan bal kişand ser îxracata Tirkiyeyê û got, "Sala 2002an îxracata me ya mal a ku tenê 36 milyar dolar bû, ji 2025an pê va gihîşt 273,3 milyar dolarî. Sala 2025an îxracata me ya mal û xizmetê bi 395 milyaro dolarî rekora dîroka me ya Komarê şikand. Welatên pêşketî jî di nav da, tevî wî atmosfera xirap ku bandor li cîhanê hemî kir, weke Tirkiyeyê ev 23 çaryek e em geşedana xwe didomînin."
Serokomar Erdoga anî ziman ku di meha hezîranê da bi rabûna bandora teqwîmê ra ew bawer in nû va di îxracatê da xurtbûneke bihêz bigirin û got, "Di iqlîma nediyariyê da ya ku aboriya kurewî tê ra derbas dibe, şansê herî mezin ê welatê me, jîngeh ewlehî û îstiqrarê ye ya di serdema hikûmeta me da. Her ku Tirkiye pirsgirêkên xwe yên kronîk ên wekî teror, wesayet û bêîstîqrarî çareser dike, nirxa marqeya xwe ya li ser asta gerdûnî jî zêde dike. Di vê serdema ku bi qeyranên cîhanî û herêmî jê kêm nabe, hikûmeta me bi hemî çavkaniyên xwe li kêleka sektora reel disekine."
Erdogan bal kişand ser zehmetiyên di warê darayî da û wiha pê daçû:
"Haya me ji zehmetiyên gihîştina fînansmanê heye. Di civîna kabîneyê ya ku me roja duşemê li dar xist da, me rewşa heyî ya aboriya Tirkiyeyê nîqaş kir. Bi berçavgirtina ezmûnên berê yên derbarê fînansekirinê da, me talîmatên pêwîst dane rêveberiya aborî da ku lêkolîneke berfireh bikin. Dema ew toza li dora me, çi ji hêla aborî, bazirganî, çi jî ji hêla dîplomatîk va, vebe, qezenckarê herî mezin dê Tirkiye be. Bi hêvî me, emê bikevin serdemekê ku emê li ser derfetan biaxivin, ne li ser krîzan. Pakêta me ya ku roja Pêncşemê ket meriyetê, beşek ji vê yekê ye."
Serokomar Erdogan herwiha got, "Armanca me ew e ku Navenda Fînansê ya Stenbolê veguherînin navendeke herêmî ji bo veberhênana gerdûnî, bazirganiya navneteweyî û xizmetên fînansî. Em bangeke nû li veberhêner, karsaz û welatiyên li welatên cuda yên dinyayê dijîn dikin."
Erdogan ji bo şîrketên navneteweyî got, "Peyama me pir eşkere ye; operasyonên xwe ji Tirkiyeyê birêve bibin û ji avantajan sûd werbigirin."