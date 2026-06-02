Serokomar Erdogan: "Em ê îstiqbala Tirkiyeyê ser her cure mulahazayên siyasî ra bigirin û wisa dewam bikin"
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got, "Em ê îstiqbala Tirkiyeyê ser her cure mulahazayên siyasî ra bigirin û wisa dewam bikin. Em ê bibin yek, mezin bibin, bibin xwişk û bira û bi hev ra bibin Tirkiye."
02 Hezîran 2026•Rojanekirin: 02 Hezîran 2026
photo: Mehmet Ali Özcan / AA
Türkiye, Ankara
Serokomar Erdogan li Kuliyeya Serokomariyê piştî Civîna Kabîneya Serokomariyê daxuyanî da.
Erdogan li ser salvegera fetihkirinê ya Stenbolê sekinî û wiha got, "Bermahiyên Bîzansê di qebûlkirinê da zehmetiyê bikişînin jî Stenbol Tirk e, Misliman e, wê heta qiyametê jî wekî Tirk û Misilman bimîne."
Serokomar Erdogan bal kişand ser xizmeta ji bo Stenbolê û wiha axivî: "Em ê vî bajarê ezîz bi hêviya însafa bê kîfayetên nezan va nehêlin, ji bo Stenbolê xizmetê, veberhênanê, çêkirina projeyên terikî bidomînin."
Erdogan got: "Em wekî îqtidar û îtifaq di ferqê da ne ku me di heyameke ku guherînên dîrokî rû didin da berpirsiyariyeke dîrokî daye ser milê xwe. Wextê me ji şer û polemîkê ra tuneye." û wiha dewam kir:
"Bi çi behaneyê dibe bila bibe, em destûrê nadin ku kuçeyên me tevlihev bikin, gelê me û wezîfedarên me yên ewlehiyê rakin rûyê hev. Pêdiviya welatê me bi gengeşî û rageşiyê tuneye, bi mijarên hevpar ên ku 86 milyonî eleqedar dikin û wan dicivînin ser hev, heye."
Serokomar Erdogan li ser girîngiya pêvajoya Tirkiyeya Bêteror sekinî û wiha axivî: "Wezîfeya saziya siyasetê ye ku pêvajoya Tirkiyeya Bêteror ji her cure polemîkê dûrtir binirxîne, bi awayekî ji dil piştgiriyê bide hewildanên çareseriyê."
Erdogan der barê mixalefeta sereke û milahazayên siyasî da jî wiha axivî: "Em di tu dera vê têkoşîna siyasî û hiqûqî da tunene ku ji salonên kurultayê dest pê dike û digihêje korîdorên mehkemeyan. Em ê tê da tunebin. Em ê îstiqbala Tirkiyeyê ser her cure mulahazayên siyasî ra bigirin û wisa dewam bikin. Em ê bibin yek, mezin bibin, bibin xwişk û bira û bi hev ra bibin Tirkiye."