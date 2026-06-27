Serokomar Erdogan: "Di serî da Tirkiyeya Bêteror di mijarên neteweyî da em ji bo lihevkirinê amade ne"

Zeynep Baş
27 Hezîran 2026•Rojanekirin: 27 Hezîran 2026
Serokomar û Serokê Giştî yê AK Partiyê Recep Tayyîp Erdogan got, "AK Partî û Îtifaqa Cumhur, ji bo mijarên neteweyî, di serî da jî pêvajoya Tirkiyeya Bêteror û di siyaseta derva û ewlehiyê da ji bo lihevkirinê amade ne."
Erdogan li Sapancayê di "33yemîn Civîna Şêwr û Nirxandinê ya AK Partiyê" da axivî.
Serokomar Erdogan diyar kir li vî welatî kesê ku nasnameya Komara Tirkiyeyê digire mêvan, kirêdar, berdest, xerîb û zarokê dêmariyê nîne û wiha axivî, "Ev dewlet tenê ya komekê, beşekê yan jî nijadekê nîne, ev dewleta 86 milyon welatiyên li ser vê axê ye. Ew kesên ku îmtiyazên xwe winda kirine me bi dubendiya civakê tawanbar dikin. Na, me ji bo normalîzekirinê cehd kir. Dema ku em ji bo tesetturê têkoşiyan, em tu carî li pey îmtiyaz, cudakarî, dubendî, jihevkirin yan jî destwerdana li azadiyan neketin."
Erdogan destnîşan kir ku hin fosîlên nezan derdikevin û ji ber jinên sergirtî hêrs dikevin û wiha got, "Ev nimûneyên ku êdî kêm mane dersê didin jinan. Tirkiyeyê ev pirsgirêk li paş xwe hiştiye. Me qet ji ber ku cuda difikirin dijminatî li kesî nekiriye. Kes nikare tenê ji ber ku em ji wan cuda difikirin dijminatiyê li me bike. Kes nikare li welatê me li dijî me cudakariyê bike yan jî bi awayekî xweperest dersê bide me. Ev maf û hedê kesî nîne. Siyaset bi baweriya yên wekhev bi hev ra bimînin û yên cuda ji hev cuda bimînin, nayê kirin. Siyaset tê wateya lihevkirinê, diyalog û danûstandinê. Em ne mecbûr in ku di her mijarê da weke hev bifikirin, lê divê em di mijarên têkildarî berjewendiyên welat û milet da li hev bikin."
Serokomar Erdogan diyar kir ku di nava CHPyê da nakokî û şikestinek heye û wiha peyivî, "Em terefê vî şerê navxweyî yê CHPyê nînin. Em duh jî tê da nebûn, em îro jî tê da nînin û em ê sibê jî tê da nebin. Mixalefeta ku hêza xwe ji gel û ji hilbijêrên xwe hilnede, ji hin hêzên biyanî ku li ser Tirkiyeyê planên wan hene, hilde, tu feydeyê nade welêt, zirarê dide."
Erdogan di axaftina xwe da got, "Dema ku FETOyê di 15ê Tîrmehê da hewla darbeya bêbext pêk anî, tenê dijî me û şexsê min nekir, dijî Tirkiyeyê û 86 milyon welatiyên me kir."
Serokomar Erdogan got ku "Îdeolojiya kujer û dagirker ya bi navê Siyonîzm ne tenê şexsê min, partiya me, îtifaqa me û her kesî hedef digire. Dema ku em dijî Siyonîzmê têkoşînê didin, em şerekî şexsî ji bo xwe nakin. Em vê yekê ji bo hebûna xwe û hebûna kolektîf ya miletê xwe dikin."
Erdogan diyar kir AK Partî û Îtifaqa Cumhur, ji bo mijarên neteweyî, di serî da jî pêvajoya Tirkiyeya Bêteror û di siyaseta derva û ewlehiyê da ji bo lihevkirinê amade ne û wiha axivî, "Rê, alî, hedef, mebest û meqseda me yek e. Em ê li kêleka her kesê ku dixwaze di heman rê, alî û meqsedê va bimeşe, cî bigirin. Ew hişmendiya ku ji bo serkeftinê serî li her rêbazê dide, her rêyê maqûl dibîne û prensîb, sînor û rêzikan paşguh dike, ji me pir dûr e. Ev doz dozeke kevnar e, dozeke pîroz e ku kok li rabirdûyê digire û çavên wê ber bi pêşerojê va ye, ev doz berî me hebû û piştî me jî wê hebe. Rûpelên pirtûkekê çiqasî ji hev cuda xuya bikin jî di destê nivîskarê pispor, edîtorê jêhatî û cildkarê baş da yekpare ye. AK Partî pirtûka Tirkiyeyê ye."