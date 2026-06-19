Serokomar Erdogan dê vekirina Xeta Metroyê ya Halkali-Balafirgeha Stenbolê bike

Hamdi Dindirek
19 Hezîran 2026•Rojanekirin: 19 Hezîran 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan dê vekirina Xeta Metroyê ya Halkali-Balafirgeha Stenbolê bike.
Di parvekirina ji hesabê "Erdogan Dijîtal Medya" da hat ragihandin ku Serokomar Erdogan îro dê vekirina Xeta Metroyê ya Halkali-Balafirgeha Stenbolê bike.
Di parvekirinê da hat diyarkirin ku xeta metroyê ya ku 22 kîlometro dirêj e û bi giştî ji 5 wîstgehan pêk tê, dê navbera Halkali-Balafirgeha Stenbolê daxîne 30 deqîqeyan, bi vekirinê ra ewê Projeya Xeta Metroyê ya Gayrettepe-Balafirgeha Stenbolê-Halkali temam bibe.
Di parvekirinê da fotografên xeta metroyê ya ku dê vekirina wê çê bibe jî, hatin parvekirin.