Serokomar Erdogan: "Bila Cejna Qurbanê ji bo yekîtiya cîhana Îslamê bibe wesîle"

Kaan Bozdoğan, Gökçe Karaköse
27 Gulan 2026•Rojanekirin: 27 Gulan 2026
Serokomar Recep Tayyip Erdogan nimêja cejnê li Mizgefta Mezin a Çamlicayê kir.
Serokomar Erdogan ji xaniyê xwe yê li Kisikliya Uskudarê derket û derbasî Mizgefta Mezin a Çamlicayê bû. Erdogan dema çûna nav mizgeftê silav da welatiyan û suhbet bi wan ra kir.
Di nimêja ku bi îmaetiya Îmam Xetîbê Mizgefta Mezin a Çamlicayê Hafiz Kerîm Ozturk hat kirin da, Erdogan jî bi welatiyan ra sef girt.
Erdogan piştî nimêjê li gotara nimêja înê guhdarî kir.
Erdoganê ku li mizgeftê bangî cemaetê kir û got ku Xwedê gelek cejnên din bi tenduristî û rehetî bide wan û wiha got: "Bila yekîtî û bihevrebûna me hemîşeyî be. Înşele, ev yekîtî û bihevrebûn heta qiyametê bidome."
Serokomar Erdogan Cejna Qurbanê li herkesî pîroz kir, ew û cemaetê çûn cejna hevdu.
Erdogan di derketina ji mizgeftê da cejna endamên çapemeniyê jî pîroz kir û tekezî kir ku cejin rojên jihevhezkirin, rêz, yekîtî, hevgirtin û piştgiriyê ne.
Erdogan diyar kir ku hemû Misilman li Erefatê li hev civiyane û got, “Li wir me ev nêzîkbûn, ev teslîmbûn, ev yekîtî û bihevrebûn dît. Niha, wekî ku hûn dizanin, rêwîtiyên vegerê ji hecê dest pê dikin. Bila Xwedê heca hemû xwişk û birayên me yên ku çûne wir qebûl bike. Bila Xwedê yekîtî û bihevrebûna ku me li wir dît bide hemû Misilmanan.”
Serokomar Erdogan wiha pê da çû:
"Berî her tiştî, me Filistîn, me Xeze dît. Tiştê ku li Filistîn, li Xeze diqewimin, ji bo me di vê cejnê da helwestek taybet e, nobedariyek taybet e. Bi îzna Xwedê, ez bawer dikim ku ev zalim Netanyahu dê di demek nêzîk da dersa pêwîst ji Misilmanên cîhanê bistîne. Bi îzna Xwedê, em ê di demek nêzîk da vê seknê bibînin. Em vê seknê bi hev ra bikin. Em li bendê ne ku 4 mîlyon, 5 mîlyon Misilman vê yekê bi xwe bibînin. Bila Xwedê alîkar û piştgirê me be. Bila Cejna Qurbanê ji bo yekîtiya cîhana Îslamê bibe wesîle."
Piştî axaftina wî, çîkolata û simît pêşkêşî endamên çapemeniyê hatin kirin.