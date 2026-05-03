Serokomar Erdogan bi Zeydiyê namzedê Serokwezîrê Iraqê ra axivî

Fatma Nur Duman Arı
03 Gulan 2026•Rojanekirin: 03 Gulan 2026
Serokomar Recep Tayyip Erdogan bi têlefonê bi Mihemed Elî Zeydiyê namzedê Serokwezîrê Iraqê ra axivî.
Li gorî daxuyaniya Serokatiya Ragihandina Serokomariyê, Serokomar Erdogan di peywendiya xwe da ji ber namzedbûna wî ya ji bo Serokwezîriyê, Zeydî pîroz kir û diyar kir ku baweriya wî heye ku ew ê li Iraqê bilez hikûmeteke berfireh, hevseng û bi îstiqrar damezirîne.
Serokomar Erdogan ragihand ku Tirkiyeyê di hevkariya xwe ya nêzîk a digel Iraqê da li ser esasê stratejîk û saziyî herkeke cidî pêk anî, ew dixwazin vê yekê di serdema nû da pêşdatir bixin û Tirkmen unsûreke mistesna ya biratiya Iraq û Tirkiyeyê ne.
Erdogan her wiha bal kişand ku Projeya Rêya Pêşketinê di serî da ew bi biryar in ku peywendiyên xwe di gelek warên wekî têkoşîna dijî terorê, pîşesaziya parastinê, vejen û veguhestinê da bi pêş va bibin.