Ayşe Karaosmanoğlu
18 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 18 Tîrmeh 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan bi telefonê bi beşdarên "Festîvala Jinan" ya ku ji aliyê Şaxa Jinan ya Navenda Giştî ya AK Partiyê va li Zozanê Berçelana li Hekariyê li bilindahiya 3 hezar û 300 metreyan hatibû organîzekirin ra axivî û ji Stenbolê silav û hezkirina xwe destnîşan kir.
Li gorî daxuyaniya partiyê, Seroka Şaxa Jinan ya Navenda Giştî ya AK Partiyê Tugba Işik Ercanê ji zozanê ku lê "Festîvala Jinan" bi dirûşma "Ji Berçelana bihuşta veşartî ber bi Tirkiyeya bêteror va dilê yekbûyî" dihat lidarxistin, bi telefonê bi Serokomar Erdogan ra axivî.
Serokomar Erdogan bi telefonê bi jinên ku li Hekariyê beşdarî festîvalekê bûbûn ra axivî ji Stenbolê silav û hezkirina xwe destnîşan kir.
Beşdaran bi balkişandina ser wê rewşa ewlehiyê ya ku li herêmê hatiye avakirin, sipasiya xwe pêşkêşî Serokomar Erdogan kirin.