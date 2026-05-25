Serokomar Erdogan bi Siltanê Umanê Bîn Tariq ra bi têlefonê axivî

Mikail Bıyıklı
25 Gulan 2026•Rojanekirin: 25 Gulan 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan bi Siltanê Umanê Heysem Bîn Tariq ra bi têlefonê axivî.
Li gor parvekirina ser hesabê medyaya civakî yê Serokatiya Ragihandina Serokomariyê, Erdogan û Heysem Bîn Tariq li ser têkiliyên dualî yên Tirkiye-Umanê û mijarên herêmî û kurewî sekinîn.
Serokomar Erdogan di axaftinê da diyar kir, kêrî tu kesî nayê ku şerê li herêmê cardin gur bibe, girîng e ku meriv piştgiriyê bide gavên dîplomatîk, wekî Tirkiye ew bi welatê destebira yên li herêmê ra seba aştiya mayînde hewl didin.
Erdogan destnîşan kir, ew wekî Tirkiye hewl didin ku li ser axa Filistînê jî aştî û îstiqrar were tesîskirin, ji bo parastina hiqûqa gelê Filistînê li her platformê ji destê wan çi piştgirî were, ew ê bidin û bidomînin.
Serokomar Erdogan Eyda Qurbanê ya Siltanê Umanê Heysem Bîn Tariq jî pîroz kir.