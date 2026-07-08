Serokomar Erdogan bi Serokwezîrê Almanyayê Merz ra hevdîtin kir

Zafer Fatih Beyaz, Mümin Altaş, Özcan Yıldırım
08 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 08 Tîrmeh 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan bi Serokwezîrê Almanyayê Frîedrîch Merz ra hevdîtin kir.
Serokomar Erdogan di çarçoveya 36emîn Lûtkeya Serokên Dewlet û Hikûmetan ya NATOyê da ku ji aliyê Tirkiyeyê va li Kuliyeya Serokomariyê tê lidarxistin, hevdîtinên xwe yên dualî didomîne.
Di vê çarçoveyê da Erdogan bi Serokwezîrê Almanyayê Merz ra civîneke ji çapemeniyê ra girtî pêk anî.
Di civînê da Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan, Wezîrê Parastina Neteweyî Yaşar Guler, Cîgirê Serokê Giştî û Berdevkê AK Partiyê Omer Çelik, Serokê Ragihandinê yê Serokomariyê Burhanettîn Duran û Şêwirmendê Sereke yê Serokomar û Siyaseta Derva û Ewlehiyê Akif Çagatay Kiliç jî amade bûn.