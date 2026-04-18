Serokomar Erdogan bi Serokomarê Yekîtiya Komoran Azalî Assoumanî ra hevdîtin kir

Özcan Yıldırım
18 Nîsan 2026•Rojanekirin: 18 Nîsan 2026
Serokomar Erdogan di roja duyemîn ya Foruma Dîplomasiya Antalyayê ya 2026an da ku li Navenda Kongreyê ya NESTê li Herêma Turîzmê ya Belekê tê lidarxistin û Ajansa Anadoluyê (AA) "Hevkarê Ragihandinê yê Global" e, bi Serokomarê Yekîtiya Komoran Azalî Assoumanî ra civiya.
Di civînê da ku li otêla Erdogan lê dima pêk hat, Cîgirê Serokê AK Partiyê û Berdevkê Partiyê Omer Çelik, Serokê Teşkîlata Îstixbarata Neteweyî (MÎT) Îbrahîm Kalin, Serokê Ragihandinê yê Serokomariyê Burhanettîn Duran, Şêwirmendê Serokomariyê yê Siyaseta Derva û Ewlehiyê Akif Çagatay Kiliç û Midûrê Taybet yê Serokomariyê Hasan Dogan jî amade bûn.