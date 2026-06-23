Serokomar Erdogan bi Serokomarê Polonyayê Nawrockî ra di civîna çapemeniyê ya hevpar da axivî
"Wekî ku em bi her wesîleyê destnîşan dikin em xwedî wê îradeyê ne ku bi YEyê ra li ser bingeha feydeya dualî hevkariya xwe pêş bixin. Em ji ber piştgiriya dide pêvajoya endamtiya me ya YEyê spasiya Polonyayê dikin"
Zafer Fatih Beyaz
23 Hezîran 2026•Rojanekirin: 23 Hezîran 2026
photo: TCCB / Mustafa Kamacı / AA
ANKARA
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got ku "Wekî ku em bi her wesîleyê destnîşan dikin em xwedî wê îradeyê ne ku bi YEyê ra li ser bingeha feydeya dualî hevkariya xwe pêş bixin. Em ji ber piştgiriya dide pêvajoya endamtiya me ya YEyê spasiya Polonyayê dikin."
Serokomar Erdogan piştî ku li Kuliyeya Serokomariyê bi Serokomarê Polonyayê Karol Nawrockî ra hevdîtina rû bi rû kir civîna çapemeniyê ya hevpar li dar xist.
Serokomar Erdogan got ku "(Bi Polonyayê ra) Em wek du mitefîqên NATOyê yên ku di mîmariya parastin û ewlehiyê ya Ewropayê da xwedî ciheke jêneger in ji bo xurtkirina hevkariya xwe dixebitin û diyar kir wekî ku bi her wesîleyê destnîşan dikin xwedî wê îradeyê ne ku bi YEyê ra li ser bingeha feydeya dualî hevkariya xwe pêş bixin.
Serokomar Erdogan got ku "Em ji ber piştgiriya dide pêvajoya endamtiya me ya YEyê spasiya Polonyayê dikin."
Serokomar Erdogan destnîşan kir ku (Bi Polonyayê ra) piştî ku gihaştin hedefa xwe ya hecma bazirganiyê ya 10 milyar dolarî hedefeke 15 milyar dolarî diyar kirin û got ku “Em di çarçoveya hedefa xwe ya nû da dixebitin.”
Serokomar Erdogan got ku "Em ji Polonyaya ku yek ji wan dewletan e ku Dewleta Filistînê nas dike dixwazin ku bila piştgiriya xwe ya bo çareseriya du dewletî bidomîne."
Serokomar Erdogan bal kişand ku di çarçoveya Lûtkeya NATOyê ya ku dê di 7-8ê tîrmehê li Enqereyê bê lidarxistin da da pêşaniya hevpar ew e ku sitûna Ewropayê ya Îtifaqê bê xurtkirin û texilkerî bê tehkîmkirin.
Serokomarê Polonyayê Karol Nawrockî jî got ku "Dê derfeta min çêbe ku beşdarî Lûtkeya NATOyê ya nêz bûye bibim. Ji ber ku lûtke li Enqereyê tê lidarxistin em dixwazin ku Tirkiyeyê pîroz bikin."