Serokomar Erdogan bi Serokomarê ​Kongoya Demokratîk Tshîsekedî ra hevdîtin kir

Özcan Yıldırım
18 Nîsan 2026•Rojanekirin: 18 Nîsan 2026
ANTALYA (AA) - Serokomar Recep Tayyîp Erdogan bi Serokomarê Kongoya Demokratîk Felîx Tshîsekedî ra civiya.
Serokomar Erdogan di roja duyemîn ya Foruma Dîplomasiya Antalyayê ya 2026an da ku li Navenda Kongreyê ya NESTê li Herêma Turîzmê ya Belekê tê lidarxistin û Ajansa Anadoluyê (AA) "Hevkarê Ragihandinê yê Global" e, bi Serokomarê Kongoya Demokratîk Tshîsekedî ra civiya.
Di civînê da ku li otêla Erdogan lê dima pêk hat, Wezîrê Enerjî û Çavkaniyên Xwezayî Alparslan Bayraktar, Cîgirê Serokê AK Partiyê û Berdevkê Partiyê Omer Çelik, Serokê Teşkîlata Îstixbarata Neteweyî (MÎT) Îbrahîm Kalin, Serokê Ragihandinê yê Serokomariyê Burhanettîn Duran, Şêwirmendê Serokomariyê yê Siyaseta Derva û Ewlehiyê Akif Çagatay Kiliç û Midûrê Taybet yê Serokomariyê Hasan Dogan jî amade bûn.