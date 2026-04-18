Serokomar Erdogan bi Serokomarê ​Burundiyê Ndayishimiye ra hevdîtin kir

Özcan Yıldırım
18 Nîsan 2026•Rojanekirin: 18 Nîsan 2026
Serokomar Erdogan di roja duyemîn ya Foruma Dîplomasiya Antalyayê ya 2026an da ku li Navenda Kongreyê ya NESTê li Herêma Turîzmê ya Belekê tê lidarxistin û Ajansa Anadoluyê (AA) "Hevkarê Ragihandinê yê Global" e, bi Serokomarê Burundiyê Ndayishimiye ra civiya.
Di civînê da ku li otêla Erdogan lê dima pêk hat, Cîgirê Serokê AK Partiyê û Berdevkê Partiyê Omer Çelik, Serokê Teşkîlata Îstixbarata Neteweyî (MÎT) Îbrahîm Kalin, Serokê Ragihandinê yê Serokomariyê Burhanettîn Duran, Şêwirmendê Serokomariyê yê Siyaseta Derva û Ewlehiyê Akif Çagatay Kiliç û Midûrê Taybet yê Serokomariyê Hasan Dogan jî amade bûn.