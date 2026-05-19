Serokomar Erdogan bi Seroka Komîsyona YEyê von der Leyenê ra bi têlefonê axivî

Dilhan Türker Yıldız
19 Gulan 2026•Rojanekirin: 19 Gulan 2026
Li gor daxuyaniya ji ser hesabê NSosyalê ya Serokatiya Ragihandinê ya Serokomarê hat dayîn da têkiliyên Tirkiye-Yekîtiya Ewropayê û geşedanên herêmî û kurewî hatin guftûgokirin.
Serokomar Erdogan di axaftinê da got ku Tirkiye ji bo ku li herêmê di pêvajoya pevçûnê da agirbest bê parastin û aştî pêk bê hewl dide û divê Hurmuz demildest bê vekirin.
Serokomar Erdogan diyar kir ku Îsraîl dixwaze ku pevçûnên li herêmê berdewam bikin û qorsanî di nav da îxlalên hiqûqa navneteweyî didomîne û destnîşan kir ku elzem e ku pêkûtiyên navneteweyî yên dijî Îsraîlê bên zêdekirin.
Serokomar Erdogan di axaftina ku ji bo xurtkirina entegrasyona aborî li ser çareseriya pirsgirêkên di rojevê da rawestiya da zanîn ku rageşiyên li herêmê diqewimin car din girîngiya stratejîk a têkiliyên Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê nîşan da û destnîşan kir ku bi taybetî di teşebûsên Ewropayê yên der barê stratejiyên ewlehiyê da cîgirtina Tirkiyeyê dê bi feyde be, divê Yekîtiya Gumrikê bê rojanekirin û girîng e ku di her qadê da hevakerî bê pêşxistin."