Serokomar Erdogan bi Serokê Amerîkayê Trump û gelek hevkarên xwe ra bi rêya telekonferansê axivî

Kaan Bozdoğan
24 Gulan 2026•Rojanekirin: 24 Gulan 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan bi Serokê Amerîkayê Donald Trump û gelek hevkarên xwe ra bi rêya telekonferansê axivî.
Li gor parvekirina hesabê medyaya civakî ya Serokatiya Ragihandina Serokomariyê, di telekonferansê da Qralê Behreynê Hamed bîn Îsa Al Xelîfe, Serokê Dewleta Mîrektiyên Yekbûyî yên Ereb Şêx Mihemed bîn Zayed Al Nahyan, Mîrê Qeterê Şêx Temîm bîn Hamad Al Sanî, Serokomarê Misrê Ebdulfettah es-Sîsî, Mîrzayê Welîehd ê Erebistana Siûdî Mihemed bîn Selman, Qralê Urdunê Ebdullahê 2yem, Sererkanê Pakistanê Asim Munîr û endamên Kabîneya Serokatiyê ya Amerîkayê jî hebûn.
Di axaftinê da geşedanên li Îran û Rojhilata Navîn hatin rojevê, Serokomar Erdogan diyar kir, Tirkiye her wext dixwaze ku pirsgirêk bi rêya diyalog û dîplomasiyê werin çareserkirin, ew kêfxweş bû ku bi Îranê ra pêvajoya dîplomatîk hatiye asta ku Serokê Amerîkayê Trump behsê kir, heke mitabaqat çêbe û ji Tengava Hurmuzê ra derbasbûna keştiyan were temînkirin, wê ji bo îstiqrara herêmê baş bibe, ev yek wê piştgiriyê bide aboriya dinyayê jî.
Erdogan spasiya wan welatan kir ku piştgirî dan pêvajoya mizakereyê û daxuyand, di sepandina mitabaqata ku wê bi Îranê ra were kirin da ew wekî Tirkiyeyê seba her cure piştgiriyê amade ne, ji bo li tevahiya herêmê aştî çêbibe Tirkiye hewl dide. Her wiha Erdogan got ku li gor baweriya wî ji bo Îranê mijara nukleerê jî tê da meriv dikare seba mijarên ku lihevkirin li ser çênabin, çareseriyan bibîne.
Serokomar Erdogan di axaftinê da destnîşan kir, Tirkiye heyameke nû ya wisa dixwaze ku welatên herêmê hev du tehdîd nekin û got ku di aştiyeke adil da tu kes têk naçe.