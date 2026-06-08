Serokomar Erdogan bi merasima fermî Seroka Dewleta Venezuelayê ya Demkî Rodrîguez pêşwazî kir
Koray Taşdemir
08 Hezîran 2026•Rojanekirin: 08 Hezîran 2026
photo: TCCB/ Mustafa Kamacı / AA
Serokomar Erdogan bi merasima fermî Seroka Dewleta Venezuelayê ya Demkî Rodrîguez pêşwazî kir
İSTANBUL
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan bi merasima fermî Seroka Dewleta Venezuelayê ya Demkî Delcy Rodrîguez ya ku ji bo serdanê hatiye Tirkiyeyê, pêşwazî kir.
Piştî merasima ku li Ofîsa Dolmabahçeyê ya Serokomariyê, Serokomar Erdogan û Seroka Dewleta Venezuelayê ya Demkî Rodrîguez rûbirû û paşê jî bi heyetan ra civiyan.
Di hevdîtinê da Alîkarê Serokomar Cevdet Yilmaz, Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan, Wezîrê Vejen û Çavkaniyên Siruştî Alparslan Bayraktar, Wezîrê Pîşesazî û Teknolojiyê Mehmet Fatîh Kacir, Wezîrê Bazirganiyê Omer Bolat, Serokê Ragihandinê yê Serokomariyê Burhanettîn Duran û Serşêwirmendê Ewlehî û Polîtîkaya Derva yê Serokomar Akîf Çagatay Kiliç jî amade bûn.