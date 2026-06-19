Serokomar Erdogan bi merasima fermî pêşwaziya Serokwezîrê Sîngapurê Wong kir
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan bi merasima fermî pêşwaziya Lawrance Wongê Serokwezîrê Sîngapurê yê ku bo ziyaretê hat Tirkiyeyê, kir.
Hamdi Dindirek
19 Hezîran 2026•Rojanekirin: 19 Hezîran 2026
photo: TCCB / Mustafa Kamacı / AA
İSTANBUL
Piştî merasima pêşwazîkirinê ya li Ofîsa Xebatê ya Dolmabahçeyê ya Serokomariyê Serokomar Erdogan û Serokwezîrê Sîngapurê Wong derbasî hevdîtina dualî û di navbera heyetan da bûn.
Di hevdîtinê da Wezîrê Karên Derva Hakan Fîdan, Wezîrê Xezîne û Darayiyê Mehmet Şîmşek, Serokê Ragihandinê yê Serokomariyê Burhanettîn Duran, Serşêwirmendê Polîtîkaya Derva û Ewlehiyê yê Serokomar Akîf Çagatay Kiliç û Serokê Heyeta Mutewellî ya Weqfa Îlîm Yaymayê Bîlal Erdogan amade bûn.
Serokomar Erdogan bi merasima fermî pêşwaziya Serokwezîrê Sîngapurê Wong kir