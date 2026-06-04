Serokomar Erdogan bi merasîma fermî pêşwaziya Serokomarê Nîjerê Tchîanî kir
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan bi merasima fermî Serokomarê Nîjerê Ebdurehman Tchîanî yê ku serdana Tirkiye kir, pêşwazî kir.
Zafer Fatih Beyaz
04 Hezîran 2026•Rojanekirin: 04 Hezîran 2026
photo: Erçin Ertürk / AA
Türkiye, Ankara
Siwaran li ser kolana Kuliyeya Serokomariyê wesayîta Tchîanî pêşwazî kirin û heta deriyê protokolê bi wî ra çûn.
Serokomar Erdogan li deriyê sereke yê Kuliyeyê pêşwaziya Tchîanî kir.
Piştî ku Erdogan û Tchîanî hatin cihên xwe yên li qada merasimê, sirûdên neteweyî yên herdu welatan hatin lêxistin.
Di merasimê da ala û eskerên ku 16 dewletên Tirk ên di dîrokê da hatine avakirin temsîl dikin jî cî girtin û 21 pare top hatin avêtin
Tchîanî ji Qiteya Merasimê ya Lîwaya Mihafizan ra got "merheba esker" û silav da wan.
Serokomar Erdogan û Tchîanî heyetên xwe hevdu dan nasîn û dû ra jî li ser pêlekanan li ber alayên Tirkiye û Nîjerê destê hev girtin ku rojnameger wêneyên wan bikişînin.
Herdu serok wê rû bi rû hevdîtinê bikin û paşê jî serokatiya heyetan bikin ku ew jî hevdîtinên xwe pêk bînin.
Piştî hevdîtinan Serokomar Erdogan û Tchîanî wê beşdarî merasima îmzekirina peymanan bibin û civîna çapemeniyê ya hevpar li dar bixin.
Erdogan wê ji bo rûmeta Tchîanî şîvê bide.
Di merasimê da Wezîrê Vejen û Çavkaniyên Siruştî Alparslan Bayraktar, Wezîrê Parastina Neteweyî Yaşar Guler, Wezîrê Tenduristiyê Kemal Memîşoglu, Wezîrê Tekonolojî û Pîşesaziyê Mehmet Fatîh Kacir, Wezîrê Çandinî û Daristanan Îbrahîm Yumakli, Wezîrê Bazirganiyê Omer Bolat, Serokê Teşkîlata Îstixbarata Neteweyî Îbrahîm Kalin, Serokê Ragihandinê yê Serokomariyê Burhanettîn Duran, Midûrê Qelema Taybet yê Serokomariyê Hasan Dogan, Sekreterê Giştî yê Serokomariyê Hakki Susmaz, Serşêwirmendê Ewlehî û Polîtîkaya Derva yê Serokomar Akîf Çagatay Kiliç, Serokê Pîşesaziya Parastinê ya Serokomariyê Haluk Gorgun, Wekîlê Serokê Ewlehî û Lijneya Polîtîkayên Derva yê Serokomariyê Çagri Erhan û Waliyê Enqereyê Yakup Canbolat jî cî girtin.