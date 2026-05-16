Serokomar Erdogan berî "Bernameya Mihrîcaneke Ciwaniyê" xitabî welatiyan kir

Gökçe Karaköse, Hamdi Dindirek, Sefa Tetik, Makbule Beyza Günbey, İrem Demir
16 Gulan 2026•Rojanekirin: 16 Gulan 2026
Serokomar û Serokê Giştî yê AK Partiyê Recep Tayyîp Erdogan got ku Em dixwazin çavkaniyên ku ji bo têkoşîna dijî terorê tên xerckirin bila êdî ji bo perwerde, zanist, hilberîn, îstihdam, gihandin û teknolojiyê bê xerckirin."
Serokomar Erdogan berî "Bernameya Mihrîcaneke Ciwaniyê" ya ku bi mazûvaniya Şaxa Ciwanan a AK Partiyê li Stadyuma Kocaeliyê ya Turkayê hat lidarxistin xitabî welatiyan kir.
Serokomar Erdogan diyar kir ku di dilê wî da cihê ciwanan cuda ye û wiha axivî:
"Em bi we ra destanekî dinivîsin. Em bi we re Sedsala Tirkiyeyê ava dikin. Ciwanên ezîz, di menzîla hedefa me ya Tirkiyeya Bêteror da aramî û gumrahiya we heye. Em dîsa ji bo we ji bo ewlehî û pêşeroja we dixwazin ku vîzyona xwe ya herêma bêteror tetbîq bikin. Em nxwazin ku êdî li vî welatî dilê dayikan bişewite. Em dixwazin çavkaniyên ku ji bo têkoşîna dijî terorê tên xerckirin bila êdî ji bo perwerde, zanist, hilberîn, îstihdam, gihandin û teknolojiyê bê xerckirin. Di heyama nû ya ku teror bi temamî ji holê hatiye rakirin da ciwan ne dê ji kesî ra bêjin eywax ne jî dê kesî ra bibêjin eywallah."
Serokomar Erdogan destnîşan kir ku ji kîjan nêrînê, terzê jiyanê, baweriyê, herêm û esl û binyadê dibe bila bibe her ciwanên Komara Tirkiyeyê ji bo wan heman qîmetê da ye, xwedî heman girîngiyê ye.