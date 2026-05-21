Serokomar Erdogan: "Artêşa Tirk pêbaweriya herî girîng a aştî, aramî û îstiqrara herêmî û kurewî ye"
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan got, "Bi qasî ku temînata ewlehiya gel û welatê xwe ye, artêşa Tirk pêbaweriya herî girîng a aştî, aramî û îstiqrara herêmî û kurewî ye jî."
21 Gulan 2026•Rojanekirin: 21 Gulan 2026
photo: TCCB / Mustafa Kamacı / AA
Türkiye, Ankara
Serokomar Erdogan li Îzmirê beşdarî "Tetbîqata EFES-2026ê" bû û tê da axivî.
Serokomar Erdogan li ser erka Artêşa Tirk sekinî û wiha axivî: "Artêşa Tirk bi qasî ku ketiye binê barê hafize û mefkûreya milet û welatê xwe, ketiye binê barê hafize û mefkûreya erdnîgariya ku lê ye jî. Artêşa Tirk artêşa îstiqlalê ye. Artêşa Tirk di dîrokê da ji cihên ku çûyê tu der xerab nekiriye, berevajiyê wê cihê xerabkirî temîr kiriye. Bi qasî ku temînata ewlehiya gel û welatê xwe ye, artêşa Tirk pêbaweriya herî girîng a aştî, aramî û îstiqrara herêmî û kurewî ye jî. Artêşa Tirk ji xeynî hemû xesletên xwe yên din tê wateya hêza ku mirov ji dostaniya wê bawer e. Em ê destûrê nedin ku ev eniya pêbaweriyê birûxe."
Erdogan got, "Wekî Tirkiye em ê li hemberî veberhênerên şer û kaosê bin û di piştevaniya ji bo aştî û îstiqrarê da berdewam bin." û wiha dewam kir:
"Di dewreke ku seba ayendeyê senaryoyên reşbîn tên nivîsandin da aştiya herêmî di serî da em hewl didin ku welatê xwe her qadê da pêş bixin û têxin welatekî sereke. Em dixwazin bi hevkariyên nû yên bi dostên xwe ra yên li ser zemînê sûd û rêza dualî ya di pîşesaziya parastinê da, Tirkiyeyê ji van avên bi bahoz bigihînin sahila selametê."
Serokomar Erdogan bal kişand ser komkujiya li Xeze û Libnanê û wiha got: "Li Xezeyê, li Libnanê guh nadin zar û zêç, jin û kal û pîran û komkujiyê dikin. Emê li dijî şebekeyên komkujiyê parastina nirxên hevpar ên mirovahiyê bidomînin."