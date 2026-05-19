Serokomar Erdogan: "(Êrîşa dijî Fîloya Sumûdê ya Kurewî) Em civaka navneteweyî dewet dikin ku têkeve dewrê"
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan der barê êrîşa dijî Fîloya Sumûdê ya Kurewî da got: "Em li dijî çalakiyên hiqûqnenas ên Îsraîlê civaka navneteweyî dewet dikin ku têkeve dewrê."
19 Gulan 2026•Rojanekirin: 19 Gulan 2026
photo: TCCB/Mustafa Kamacı / AA
Türkiye, Ankara
Serokomar Erdogan li Kulliyeya Serokomariyê piştî Civîna Kabîneyê daxuyanî da.
Erdogan li ser êrîşên ku Amerîka û Îsraîlê birin ser Îranê sekinî û wiha got, "Texrîbata vê pêla xerabker a ku wekî tsunamiyê dinya serobino kir, mezinahiya wê hê tam nayê zanîn. Her çend ji vegera beriya şer ra hinek wext lazim be jî welatê me wê ji berê zêdetir xurt bibe û li karê xwe binêre."
Serokomar Erdogan got: "Çend kapîtalîstên wehşî yên ku hukmê wan li ser pereyê spekulatîf heye, adeta qotê devê milyonan însanî xesb dikin, pê dewlemend dibin, serweta xwe zêde dikin"
Erdogan li ser tevger û helwesta mixalefetê sekinî û wiha axivî: "Mixalefetê di heyama şerê Îranê û piştî şer da ji dêvla ku rexneyên çêker bike, pêvajo îstismar kiriye û ji bo berjewendiyên xwe yên siyasî bi kar aniye. Di pergala kurewî ya ku herêma me tê da ketiye çembera agir da divê mixalefet jî herî kêm bi qasî me serwext be, helwesteke xwemalî û neteweyî nîşan bide."
Serokomar Erdogan got: "Em ê destûrê nedin ku pêşî li ber têkoşîna me ya ji bo serkeftinên nû yên seba Tirkiyeyê were girtin" û wiha dewam kir, "Kesên ku gotin 'ji bilî Tirkiyeyê jî Tirk hene' û ji bo vê gotinê avêtin êşkencexaneyên dewra yekpartiyê, em ê xeyalên wan bi Vîzyona Alema Tirkan va pêk bînin."
Erdogan li ser pêvajoya "Tirkiyeya Bêteror" jî sekinî û wiha got, "Nîv esr e ku lingê welatê me bi prangaya terorê girêdayî ye, piştî xelasbûna me ya ji vê prangayê, rêyeke nû wê li pêşiya Tirkiyeyê vebe."
Serokomar Erdogan bal kişand ser êrîşên Îsraîlê yên li dijî Fîloya Sumûdê ya Kurewî û wiha axivî, "Êrîşên Îsraîlê wê tu carî pêşî li lêgerîna edaletê ya civaka navneteweyî û piştevaniya wê ya ji bo gelê Filistînê negire. Ez vê korsanî û eşqiyatiya dijî rêwiyên hêviyê yên Fîloya Sumûdê ku ji welatiyên 40 welatên cuda pêk tê, bi awayê herî tund lenet dikim. Em li dijî çalakiyên hiqûqnenas ên Îsraîlê civaka navneteweyî dewet dikin ku têkeve dewrê."
