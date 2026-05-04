Serokê TBMMyê Numan Kurtulmuş, Sirri Sureyya Onder bi bîr anî

Ahmet Buğra Olaç
04 Gulan 2026•Rojanekirin: 04 Gulan 2026
Serokê TBMMyê Numan Kurtulmuş, di yekem salvegera mirina wî da Sirri Sureyya Onderê Wekîlê Serokê TBMMyê yê berê bi bîr anî.
Kurtulmuş di parvekirina li ser hesabê xwe yê medyaya civakî da wiha got:
"Di yekem salvegera mirina wî da ez birayê me yê merhûm Sirri Sureyya Onderê Wekîlê Serokê TBMMyê yê berê bi rehmet bi bîr tînim. Sirri Sureyya Onderê ku li welatê me ji bo biratî û hevgirtinê têkoşîn meşandiye û di vê rêyê da xwedan helwesteke kubar û ji dil bû, dê timî bi rêzgirtin were bibîranîn. Mekanê wî cenet be."