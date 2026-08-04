Serokê TBMMê Numan Kurtulmuş pêşwazî li heyeta AK Partiyê kir

Aykut Yılmaz
04 Tebax 2026•Rojanekirin: 04 Tebax 2026
Civîna ku Ala û Guler beşdar bûn ji çapemeniyê ra girtî birêva çû.
Piştra Wekîlserokê Koma AK Partiyê Abdulhamît Gul û Serokê Komîsyona Edaletê û Parlamenterê Stenbolê Cuneyt Yuksel ku di çarçoveya Tirkiyeya Bêteror da bi partiyan ra li ser "Pêşnûmeya Qanûnê ya Qewînkirina Hevgirtina Neteweyî û Yekbûna Civakî" hevdîtin kirin, tevlî civînê bûn.
Serokê Koma AK Partiyê Guler piştî civînê di bersiva pirsên rojnamevanan da diyar kir ku pêşniyar ji aliyê Serokê TBMMê Kurtulmuş va jî hatiye îmzakirin.
Guler behsa civînên ku li Parlamentoyê di navbera Wekîlserokê Koma AK Partiyê Gul û Serokê Komîsyona Edaletê Yuksel da hatin lidarxistin kir û ji Guler û Cüneyt Yuksel ra ji bo xebata wan spas kir.
Guler got, "Deq hîn nehatiye temamkirin. Forma wê ya dawî tê dayîn." û diyar kir ku Gul û Yuksel komên partiyên têkildar li ser hêmanên sereke yên pêşnûmeyê agahdar kirine.
Guler her wiha diyar kir ku Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî pêşniyar îmza kiriye û wiha domand:
"Me daxwazên xwe yên derbarê îmza û piştgiriya wan a potansiyel da ji partiyên din ra ragihandine. Em li benda encama dawî ne. Sibê, em ê koma partiya xwe di rûniştineke girtî da bicivînin. Em ê piştî civînê teklîfê xwe pêşkêş bikin. Em ê çarçoveya wê bi rêya civîneke çapemeniyê bi raya giştî ra parve bikin."
Dema ku ji Guler hat pirsîn ka gelo pêşniyar dê bi îmzayên hevbeş ji Serokatiya Meclîsê ra were şandin an na, Guler got, "Me ragihand ku ew dikarin îmza bikin. Biryar a wan e, lê me bi MHP û AK Partiyê ra îmzeyên xwe yên hevbeş dane. Ji bo partiyên din jî vekirî ye; biryar a wan e."