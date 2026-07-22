Serokê TBMMê Numan Kurtulmuş: "Em hêvî dikin û dixwazin berî ku Meclis bikeve betlaneyê, ew bibe qanûn"

Adem Balta, Oğuzhan Sarı, Kemal Karadağ
22 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 22 Tîrmeh 2026
Serokê TBMMê Numan Kurtulmuş, di civîna çapemeniyê ya li Meclisê da, dderbarê sererastkirinên qanûnî yên di pêvajoya Tirkiyeya Bêteror da daxuyanî da.
Kurtulmuş, tekez kir ku ji bo vekirina serdemeke ku çek bi tevahî li paş bimînin, teror li Tirkiyeyê qet neyê nîqaşkirin û armanca "Tirkiyeya Bêteror" bi tevahî pêk were, pêdivî bi derxistina rêziknameyek qanûnî heye û diyar kir ku hemû berpirsiyarî di vî warî de ya partiyên siyasî yên di TBMMê da ye.
Serokê TBMMê Kurtulmuş wiha axivî:
"Em hêvî dikin ku, çawa ku rapora Komîsyonê di encama hewldanek hevbeş da derket holê, rêziknameya qanûnî ya ku were bicîhanîn jî bi beşdariya hemû aliyan û bi lihevkirinek herî berfireh were bidestxistin. Ev armanca me ya sereke ye di vê serdanê da. Ew e ku em piştrast bikin ku têgihîştinek wusa ya hevpar tê rojevê. Ez dixwazim berî her tiştî bibêjim ku çarçoveya sereke ya di derbarê rêziknameyên qanûnî yên li ser ka rêxistin, rêxistina ku ji niha û pê ve çawa dixebite, wekî ku di Beşa 6-an a rapora me d hatî destnîşan kirin, dê were parastin. Ango, ev dê qanûnek demkî û serbixwe be. Ev qanûn dê asteke krîtîk diyar bike. Mekanîzmayek ji bo destnîşankirin û piştrastkirina ku rêxistin çekên xwe danîne û ji rêxistinê derketiye divê di vê qanûnê da cih bigire, û ev divê qet nebe efûyek giştî an efûyek ji bo kesan. Meseleya giring ew e ku em bawer dikin ku pêwîst e ev qanûn bi awayekî berfireh û giştgir were rojevê, nemaze di van mehên havînê da, da ku endamên rêxistinê çekên xwe deynin û werin welêt, an jî da ku endamên rêxistinê bi awayekî çalakiyên xwe yên rêxistinî biqedînin."
- "Mesele ne li ser derxistina qanûnekê ye."
Kurtulmuş diyar kir ku wan di hevdîtinên xwe yên bi hemî partiyên siyasî ra li ser çarçoveya sereke lihevkirinek dîtine û got ku serokên koman û cîgirên serokên koman ên partiyan dê di demek pir kurt da di nav xwe da li ser hûrguliyên vê pêşnûmeya qanûnê xebata xwe bidomînin û wê bigihînin xalek diyarkirî.
Numan Kurtulmuş wiha domand:
"Dibe ku di pêvajoya piştratir da, bi nûnerên hemû partiyan ra hewldanek hevbeş were rojevê. Em hêvî dikin û dixwazin ku ev qanûn berî ku Parlamento bikeve betlaneyê were pejirandin, û deriyên serdemeke nû ji bo Tirkiyeyê veke. Mesele ne tenê derxistina qanûnekê ye. Em deriyên serdemeke nû vedikin ku tê de çek li dû xwe tên hiştin, ku tê de biratiya Tirk-Kurd heta hetayê, heta dawiya demê tê ragihandin, ku tê de di hiş û dilan da cih ji bo terorê nemaye, û ku têkoşin, heke pêk were, tenê bi şêweyê pêşbaziya siyasî be. Hûn dikarin îro vê qanûnê derxînin, û sibê dibe ku qanûnek din bi awayekî cûda were derxistin. Lê ya sereke ev e ku mirov bikaribin biratiya ku ji dil hîs dikin, biratiya ku me di seranserê dîrokê da hebûye, bidomînin."
Dema ku ji Kurtulmuş li ser dema pêşnûmeya rêziknameya qanûnî hat pirsîn, wî wiha bersiv da: "Gava ku ew bi dawî bibe, ew ê ji Ofîsa Serokê Parlamentoyê ra were şandin. Ger hewce bike, civînek dawîn dikare bi koordînatorên ji partiyên din ra were lidarxistin. Ez hêvî dikim ku ew ê hefteya bê were Ofîsa Serokê Parlamentoyê, ji Komîsyonê re were şandin, û heke gengaz be, Parlamento dê hefteya bê nîqaş bike û dawî li wê bîne."