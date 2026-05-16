Serokê TBMMê Kurtulmuş: (Tirkiyeya Bêteror) "Weke siyasetê çi ket ser milê me, me kir. Ji nuha pê da jî emê bikin.

Mustafa Yılmaz, Ali Kemal Akan
16 Gulan 2026•Rojanekirin: 16 Gulan 2026
Serokê TBMMê Numan Kurtulmuş derbarê pêvajoya Tirkiyeya Bêteror da got, "Weke siyasetê çi ket ser milê me, me kir. Ji nuha pê da jî emê bikin. Heke rêxistina terorê heta nuha, herwekî ku tê hêvîkirin, berpirsyariyên xwe bê kêmasî bi cih baniya û çekên di destê xwe da danîbana, jixwe ev mesele ewê ji zû va, biqediya, çareser bibaya."
Kurtulmuş li Hola Osmangaziyê ya Navenda Kongre û Çandê ya Merînos Ataturkê, beşdarî "Bernameya Hevdîtina Civaka Sivîl li Bursayê" bû û gotarek pêşkêş kir.
Kurtulmuş anî ziman ku Tirkiyeyê pêvajoyeke ku li hemî cîhanê nimûne be da destpêkirin û derbarê xebatên Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê ya ku 5ê tebaxê li TBMMê hat pêkanîn, da agahî dan.
Kurtulmuş destnîşan kir ku bi raporta komîsyonê nexşerêyek hat danîn û bi vê nexşerêyê jî pêşniyaz hatin kirin ka teror çawa dê bê qedandin.
Kurtulmuş wiha pê da çû:
"Weke siyasetê çi ket ser milê me, me kir. Ji nuha pê da, emê bikin. Heke rêxistina terorê heta nuha, herwekî ku tê hêvîkirin, berpirsyariyên xwe bê kêmasî bi cih bîne û çekên di destê xwe da danîbana, jixwe ev mesele ewê ji zû va, biqediya, çareser bibaya. Lêbelê TBMM di vê mijarê da him ji wan ra dibêje "çekên xwe deynin" û him jî ji bo li Tirkiyeyê deriyê serdemeke nû vebe, pêdivê siyaset bi awayekî çalak, tenê di bin banê TBMMê da bê kirin."
Kurtulmuş diyar kir ku ne hewce ye kes peywirekê bide siyasetê û wiha got:
"Raporteke ku ji aliyê hemû partiyên di parlementoyê de bi yekdengî hatiye amadekirin nîşan dide ku siyasetê pirsgirêka xwe hundirîn kiriye û gavên ku divê bavêje baş dizane. Em hêvî û daxwaz dikin ku rêxistinên ku hewl dane li Tirkiyeyê bi çekan tiştekî bi dest bixin, bi tevahî çekên xwe deynin û serdema çekdarî bi tevahî li paş bimîne, û pêvajoyên demokratîk ên li pêşiya Tirkiyeyê xurt bike. Di vê çarçoveyê da, entegrasyona komên li Sûriyeyê bi rêveberiya nû ya Sûriyeyê ra û rastiya ku ev entegrasyon wekî ku em hêvî dikin bi awayekî erênî pêşva diçe, faktorek din e ku karê me hêsan dike."