Serokê TBMMê Kurtulmuş pêşwazî li nûnerên civaka Suryanî kir

Ali Kemal Akan
05 Hezîran 2026•Rojanekirin: 05 Hezîran 2026
Kurtulmuş li Stockholmê di hevdîtina xwe ya digel nûnerên civaka Suryanî da, anî ziman ku bi heyeta TBMMê ra di serdanên xwe yên ku Fînlandiya û Swêdê di xwe da digire, hevdîtinên erênî li dar xistine, bi boneya van serdanan bi nûnerên civaka Suryanî ra civiyane û kêfxweşiya xwe ji vê anî ziman.
Kurtulmuş diyar kir ku Tirkiye di qada navneteweyî da, bi taybetî di van salên dawî da, bûye hêzek bilind û wiha got, "Ev rasterast û erênî bandorê li hevalên me yên ku ji Tirkiyeyê hatine, dike. Em dibînin ku welatiyên Tirkiyeyê yên li vir bi awayekî cidî bi gelê Swêdê ra entegre bûne. Têkiliya we ya nêzîk bi Tirkiyeyê ra heye û em ji vê yekê pir kêfxweş in. Înşellah, em ê bi zêdekirina van aliyên erênî û çareserkirina pirsgirêkan rêya xwe bidomînin."
Kurtulmuş ku nirxandin, nêrîn û daxwazên nûnerên civaka Suryanî jî guhdarî kir, diyar kir ku ew ê ji nêz va li çareserkirina pirsgirêkan û bicihanîna daxwazan bişopîne.
Numan Kurtulmuş wiha got:
"Ez ji we, malbatên we û civaka Suryaniyan a li vir ra serkeftinê dixwazim. Xwedê hewlên we hêsan bike, yekîtî û hevgirtina me xurt bihêle û bike ku têkiliyên we yên dilsoz bi Tirkiyeyê ra heta hetayê bidomin. Em civaka Suryaniyan wekî yek ji beşên herî giring ên civaka Tirkiyeyê dibînin, hem ji hêla dîrokî ve û hem jî ji hêla din ve. Em ê têkiliyên xwe bidomînin. Tirkiye welatê hevpar ê Tirk, Kurd, Ereb, Suryaniyan û mirovên ji her mezheb, ol û nijadî ye. Di dawiyê da, wekî zarokên heman welat û heman neteweyê, em ê heta dawiya demê di bin alaya xwe da bi aştî bijîn."
Di hevdîtinê da Serokê Koma Dostaniya Parlamentoya Tirkiyê û Swêdê û Parlamenterê AK Partiyê yê Konyayê Abdullah Agrali, Seroka Koma Dostaniya Parlamentoya Tirkiyê û Fînlandiyayê û Parlamentera Stenbolê ya AK Partiyê Tugba Işik Ercan, Berpirsê Îdarî yê TBMMê û Parlamenterê Bîngolê yê DEM Partiyê Omer Faruk Hulaku, Berpirsê Îdarî yê TBMMê û Parlamenterê MHPê yê Gazîantepê Sermet Atay, Sekretera TBMMê û Parlamentera CHPê ya Tekirdagê Nurten Yontar, Parlamenterê AK Partiyê yê Mêrdînê Faruk Kiliç, û Balyozê Tirkiyeyê yê li Stockholmê Yönet Can Tezel jî amade bûn.