Serokê Ragihandinê Duran derbarê "Fuara SAHA 2026an" daxuyanî da

Merve Yıldızalp Yormaz
05 Gulan 2026•Rojanekirin: 05 Gulan 2026
Serokê Ragihandina Serokomariyê Burhanettin Duran got, "Welatê me yê ku duh dixwestin bi ambargoyan rê lê bigirin, îro roj ji KAANê heya TCG Anadoluyê, ji dronan bigire heya pergalên parastina sîberê di her qadê da bi vîzyona 'Lîderê Bihêz Tirkiyeya Bihêz' va destana xwe dinivîse."
Duran li ser hesabê xwe yê NSosyalê wiha daxuyand:
"Welatê me yê ku duh dixwestin bi ambargoyan rê lê bigirin, îro roj ji KAANê heya TCG Anadoluyê, ji dronan bigire heya pergalên parastina sîberê di her qadê da bi vîzyona 'Lîderê Bihêz Tirkiyeya Bihêz' va destana xwe dinivîse. Li SAHA 2026an ku berhevbûna herî mezin a pîşesaziyê ya Ewropayê ye, em vê serkeftinê dîsa ji hemû dinyayê ra radigihînin. Di rêya ku Serokomarê me Birêz Recep Tayyip Erdogan vekiriye da ya pêkanîna xeyalê me yê Tirkiyeya tam serbixwe, ji me ra sekin tuneye. Rêya vîzyona lîder, hêza milet û Tirkiyeya tam serbixwe vekirî be."
Di daxuyaniyê da dîmenên derbarê pergalên parastinê yên Tirkiyeyê jî hatin parvekirin.