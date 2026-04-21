Serokê Ragihandinê Duran, Agayê ku wek Waliyê Kerkûkê hat hilbijartin, pîroz kir

Özcan Yıldırım
21 Nîsan 2026•Rojanekirin: 21 Nîsan 2026
Duran li ser hesabê xwe yê NSosyaylê daxuyand ku bila Mehmet Seman Agayê ku wek Waliyê Kerkûkê hat hilbijartina ji bo xelkê Kerkûkê bi xêr be û wiha got:
"Li Kerkûkê hilbijartina Tirkmenekî ya wekî walî di temsîlê da nîşaneyeke xurt a hevsengiyê ye, di edaletê da nîşaneya wekheviyê ye û nîşaneya baweriyê ya bi pêşerojeke hevpar e. Ev gav li gorî ruhê Kerkûka ku bi aliyê xwe yê pirçandî va derdikeve pêş xaleke dîrokî ye. Tirkmen di rêveberiyê da yek ji hêmanên bingehîn ên Kerkûkê ne ku li cihê ku heq dikin da cî girtin. Ev her çiqas heqekî derengmayî be jî hat dayîn û mifteya îstiqrara mayînde ye. Ez hêvî dikim heyama nû ji Iraqa bira û Kerkûkê ra ewlehî, refah û îstiqrarê bîne."