Ji Serokê MÎTê Îbrahîm Kalin li NATOyê peyama "hevkariya xurt û têkiliya yeksan pir giring e"

Ahmet Furkan Mercan
07 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 07 Tîrmeh 2026
Li gorî agahiyên ku ji çavkaniyên ewlehiyê hatine wergirtin, Serokê MÎTê Kalin, di bernameya "Hevpeymanên li Enqereyê" de, ku ji hêla Serokatiya Ragihandinê, Konferansa Ewlehiyê ya Munîxê (MSC) û Weqfa Lêkolînên Siyasî, Aborî û Civakî (SETA) ve li Ankara Palas, di çarçoveya 36emîn Lûtkeya Serokdewlet û Serokhikûmetan a NATOyê da tê lidarxistin axivî.
Serokê MÎTê Kalin diyar kir ku ne mimkûn e ku ewlehî tenê wekî têgehek leşkerî were pênasekirin, û ku hevpeymaniya NATOyê "divê xwe li gorî vê rastiya nû biguncîne".
Kalin zêde kir, "Ev (rewş) berpirsiyariyekê dixe ser milê me hemûyan ku em beşdarî hawîrdora ewlehiya stratejîk bibin."
Kalin diyar kir ku cîhan "di heman demê da" guhertinên wekî nezelalî, polarîzasyon û parçebûnê dijî û ragihand ku li NATOyê "hevkariya xurt û têkiliya yeksan pir giring e."
Kalin got, "Pênaseyên kevneşopî yên wekî netewe, sînor û dewlet bûne hîbrîd û piralî, û ev rewş ji nû ve nirxandina pênaseyên dewlet, kes, civak û hevpeymaniyên ewlehiyê hewce dike."
Kalin tekez kir ku "hevkariya xurt û têkiliyên wekhev di nav Hevpeymaniyê de pir girîng in" û destnîşan kir ku "nebûna hevgirtin û wekheviyê di navbera dewletên endam de di çend dehsalên borî de bûye yek ji rexneyên navxweyî yên Hevpeymaniyê".
Kalin destnîşan kir ku têgeha ewlehiya kolektîf di çarçoveya NATOyê da li ser ramana "Heta ku her kes ne ewle be, tu kes ji me ewle nîne" hatiye damezrandin, "Ji ber vê yekê, nivîsa Hevpeymaniyê dibêje ku 'eger dewletek endam rastî gef an êrîşê were, tê payîn ku hemî endam bersiv bidin', lê ev her gav nehatiye bicîhanîn."