Serokê Heyeta Mutewelî ya Weqfa Îlîm Yaymayê Erdogan li Bidlisê hin ziyaret kirin
Serokê Heyeta Mutewelî ya Weqfa Îlîm Yaymayê Necmeddîn Bîlal Erdogan li Norşîna navçeya Bidlîsê ziyaret kirin.
Şener Toktaş
24 Nîsan 2026•Rojanekirin: 24 Nîsan 2026
photo: Özkan Bilgin / AA
Türkiye, Bitlis
Erdogan piştî bernameyên xwe yên li Mûşê bi heyeta pê ra hat Norşînê û li Taxa Nurtepeyê Dîwana Şêx Abdurrahmanê Taxî ziyaret kir.
Erdogan demekî li vir ma û paşê Kursa Qur'anê ya Muhammed Hafît Efendî û Tirbeya Şêx Abdurrahmanê Taxî ziyaret kir.
Erdogan paşê derbasî Kursa Qur'anê ya Kuran a Nurşîn a Medreseya Şêx Mesûm bû û beşdarî bernameya "Hevdîtina Dilan" bû.
Waliyê Bidlîsê Ahmet Karakaya, Serşêwirmendê Serokomarê Vedat Demîroz, Parlamanterê Bidlîsê yê AK Partiyê Turan Bedîrhanoglu û Parlamenterê Mûşê Mehmet Emîn Şîmşek, Şaredarê Bidlîsê Nesrullah Tanglay, Serokbajarê AK Partiyê Engîn Gunceoglu û Serokbajarê Mûşê yê AK Partiyê Melîk Emre, Şaredarê Norşîn Eşref Mutlu û Parlamenterê Bidlîsê yê berê Abdulhaluk Mutlu jî li gel Necmeddîn Bîlal Erdogan bûn.