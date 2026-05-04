Serokê Giştî yê MHPyê Bahçelî ji Amed Sportîf Fealiyetlerê ra peyama pîrozbahiyê şand

Buğrahan Ayhan
04 Gulan 2026•Rojanekirin: 04 Gulan 2026
Serokê Giştî yê MHPyê Devlet Bahçelî wiha got: "Ez ji dil û can bawer dikim ku Amedspor wê di rêwîtiya xwe ya Lîga Super da bi helwesteke ku girîngiyê dide ruhê fair playê, exlaqê werzişvaniyê û hiqûqa biratiyê va tevbigere û piştgiriyeke erênî bide atmosfera hizûr, yekîtî û piştevaniyê ya Tirkiyeya me."
Bahçelî ji ber ku Kulûba Amed Sportîf Fealiyetlerê ji Lîga 1emîn a Trendyolê derbasî Lîga Super a Trendyolê bû, peyameke pîrozbahiyê ji serokê kulûbê Nahît Eren ra şand.
Devlet Bahçelî di peyama xwe da wiha got:
"Ez serkeftina Amedsporê bi kêfxweşî pêşwazî dikim ku di sala 1990î da hatiye avakirin, reng, kelecan û bêhneke nû aniye werzişa Tirk û di dîroka klûbê da cara yekem derbasî Lîga Super bûye. Ez vê serkeftina watedar li ser navê Dîyarbekira me û fitbola Tirk wekî geşedaneke bi qîmet dinirxînim.
Diyarbekira me bi hebana xwe ya dîrokî, dewlemendiya xwe ya çandinî û bîra xwe ya qedîm va di nava bajarên me yên herî bi qîmet da cih digire. Hêvî dikim ku bi vê serkeftina sportîf va ji aliyê civakî, çandî û aborî va jî zêdetir bi xwe va were. Baweriya min pê heye ku derketina Lîga Super a kulûba we ya fitbolê wê nirxê marqeya bajarê me xurt bike, bibe wesîle ku ciwanên me bi sporê ra eleqedar bibin, piştgiriyê bide ku ruhê komker ê fitbolê bigihêje girseyên berfirehtir.
Bi vê îtibarê va ez ji dil û can bawer dikim ku Amedspor wê di rêwîtiya xwe ya Lîga Super da helwesteke ku girîngiyê dide ruhê fair playê, exlaqê werzişvaniyê û hiqûqa biratiyê va tevbigere û piştgiriyeke erênî bide atmosfera hizûr, yekîtî û piştevaniyê ya Tirkiyeya me. Bi van hest û ramanan va ez di şexsê we da rêvebirên bi qedr û qîmet ên Kulûba Amedsporê di serî da, heyeta teknîkê ya ku di vê serkeftina dîrokî da ked dane û xîret kirine, fitbolîstan, xebatkarên kulûbê û alîgirên Amedsporê cuda cuda pîroz dikim, sezona 2026-2027an ji bo Amedspor, Diyarbekira me û fitbola Tirk bi xêr be."