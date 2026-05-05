Serokê DYAyê Trump ragihand ku bi Îranê di nava "şerekî biçûk" da ne

Hakan Çopur
05 Gulan 2026•Rojanekirin: 05 Gulan 2026
Serokê DYAyê Donald Trump girjiya ku ku bi Îranê dijîn weke "şerekî biçûk" pênase kir û got, "Nuha kar baş diçin. Hêza wan a deryayî tune, hêza wan a asîmanî tune, dije frokeyên wan tune ne, radar û serekên wan tune ne, ti tiştekî wan tune ye."
Serokê DYAyê Trump li Qesra Spî di çalakiya ji bo geşepêdana kargehên biçûk da li ser Îranê nirxandin kirin.
Trump di warê êrîşên li dijî Îranê da îdia kir ku "karekî baş dikin" anî ziman ku pêdiviya beriya nuha ev tişt bikirana, lêbelê îro wî ev erk hildaye sitûyê xwe.
Trump tekezî kir ku ewê rê nediin Îran bibe xwedanê çekên nukleer û got, "Nuha kar baş diçin. Hêza wan a deryayî tune, hêza wan a asîmanî tune, dije frokeyên wan tune ne, radar û serekên wan tune ne, ti tiştekî wan tune ye."
Trump destnîşan kir ku ewê ev şer gelekî najo û got, "Ez rewşa ku em nuha bi Îranê dijîn, weke "şerekî biçûk" pênase dikim."