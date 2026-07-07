Serokê Amerîkayê Tump: "Tirkiye bi lîdertiya we (Serokomar Erdogan) ji hêla eskerî va bihêz bûye"

Dilara Karataş, Ayşe İrem Çakır
07 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 07 Tîrmeh 2026
Serokê Amerîkayê Donald Trump got, "Tirkiye bi lîdertiya we (Serokomar Recep Tayyîp Erdogan) ji hêla eskerî va bûye welatekî pir bihêz."
Trump ji bo beşdarbûna 36emîn Lûtkeya Serokên Dewlet û Hikûmetan ya NATOyê gihîşt Enqereyê.
Serokê Amerîkayê Donald Trump li Kuliyeya Serokomariyê bi Serokomar Erdogan ra hevdîtineke dualî pêk anî û daxuyanî da.
Serokê Amerîkayê Trump di hevdîtina bi Serokomar Erdogan ra got, "Tu serokekî wisa yî ku li seranserê cîhanê rêz li te tê girtin. Rêzeke min ya mezin ji bo Serokomar heye. Ev bi rastî jî di berjewendiya herdu welatan (Tirkiye û Amerîka) da ye."
Trump balê kişand ser Lûtkeya NATOyê ya li Enqereyê û got, "Civîn ku li Tirkiyeyê nehatibûya lidarxistin ku dostê min lîderê wê yê bihêz e, muhtemelen ez ê beşdar nebûma. Ez dikarim bibêjim ku têkiliyên me yên bi Tirkiyeyê ra niha ji her demê çêtir in."
Serokê Amerîkayê Trump der barê mueyîdeyê CAATSAyê da jî wiha got, "Ez dikarim bibêjim, dibe ku em bikaribin mueyîdeyan rakin."