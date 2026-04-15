Serê peykerê mermer ê Bajarê Kevnare yê Smyrnayê ji Amerîkayê îadeyî Tirkiyeyê kirin

Fatma Sevinç Çetin
15 Nîsan 2026•Rojanekirin: 15 Nîsan 2026
Wezîrê Çand û Turîzmê Mehmet Nurî Ersoy ragihand ku serê peykerê mermer ê ji Bajarê Kevnare yê Smyrnayê birine, ji Amerîkayê îadeyî Tirkiyeyê kirin.
Wezîr Ersoy li ser hesabê xwe yê NSosyalê daxuyanî da û wiha got:
"Mizgîniyeke me ya din jî heye. Serê peykerê mermer yê ku li bajarê Denvera Amerîkayê di koleksiyona Denver Art Museumê da bû, me da îadekirin. Bi daneyên zanistî hat teyîdkirin ku ev mermerê serê peyker ji Bajarê Kevnare yê Smyrnayê birine. Li gorî raporên sala 1934an û tedqîqên pisporan ev berhem ji vedanên Smyrna Agorayê hatiye derxistin û aîdê Dewra Theodosius e. Berhem bi rêya dereqanûnî derxistine dervayî welêt. Bi Muzeya Hunerê ya Denverê ra tevkarî hat kirin û bi saya diyaloga çêker me berhema xwe anî mala wê. Dîroka berhemê heta piştî mîladê sedsala 5emîn diçe. Berhem niha li Muzeya Arkeolojiyê ya Îzmirê tê pêşandin."