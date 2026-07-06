Sekreterê Giştî yê NATOyê Rutte: "Di encama veberhênanên ku me bi salane kirin da, em kapasîteya xwe zêde dikin"
Sekreterê Giştî yê NATOyê Mark Rutte got: "Di encama veberhênanên ku me bi salane kirin da, em kapasîteya xwe zêde dikin."
Ekip
06 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 06 Tîrmeh 2026
photo: Özge Elif Kızıl / AA
ANKARA
Sekreterê Giştî yê NATOyê Rutte beriya Civîna Serokên Dewlet û Hikûmetên NATOyê ya 36emîn a ku wê li Enqereyê çêbibe, li Kulliyeya Serokomariyê civîna çapemeniyê li dar xist.
Rutte anî ziman ku ew bi salane ji bo NATOyê veberhênanan dikin û wiha got: "Di encama veberhênanên ku me bi salane kirin da, em kapasîteya xwe zêde dikin. Ji Arkansasê (bajarê Amerîkayê) heta Enqereyê, em ê li herêmê (bi veberhênanên xwe yên pîşesaziya parastinê va) aboriyên xwe jî xurt bikin. Em bi hev ra hema bibêje ji sê paran, du parên aboriya cîhanê temsîl dikin. Em bi hev ra bihêz in."
Sekreterê Giştî yê NATOyê Rutte daxuyand serokatiya Tirkiyeyê ya ji bo civîna NATOyê girîng e û wiha axivî: "Serokatiya we (Tirkiye) ya li NATOyê girîng e. Cihê we yê li ser nexşeyê girîng e. Çêbûna wê (civîn) ya li vir, ya li Enqereyê pir girîng e."
Rutte behsa xebatên parastinê yên NATOyê jî kir û wiha axivî: "Sazûmaniyeke me ya parastinê ya astengker wê hebe. Li hemû aliyê me yê rojhilatê, Arktîk û Kanada jî di nav da hemû herêm xurt dibe. Ewropayeke bihêztir tê wateya NATOyeke bihêztir. Li gel parastinên me, em ê aboriyên xwe jî xurt bikin, em ê înovasyonê jî bikin û em ê bi deh hezaran ra îstihdamê pêk bînin."
Rutte bal kişand ser ASELSANê jî û wiha got: "Tirkiye bi wasiteya pîşesaziya parastinê di nava îtifaqa me da piştgiriya gelek welatên din jî dike."
Der barê ceribandina moşekan a Çînê ya li Pasîfîka Başûr da jî Rutte wiha axivî: "Em nikarin der barê Çînê da naîf bin. Êdî her der bi hev va girêdayî ye. Tiştê ku li Pasîfîkê diqewime, bandorê li herêma transatlantîk jî dike."
Sekreterê Giştî yê NATOyê Rutte: "Di encama veberhênanên ku me bi salane kirin da, em kapasîteya xwe zêde dikin"