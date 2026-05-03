Sebastian Berwickê Awistralyayî Tûra Bîsîkletê ya Tirkiyeyê ya Serokomariyê ya 61em qezenc kir

Salih Ulaş Şahan, Emre Aşıkçı
03 Gulan 2026•Rojanekirin: 03 Gulan 2026
ANKARA (AA) - Sebastian Berwickê Awistralyayî yê ji tîma Caja Rural-Seguros RGAyê di Tûra Bîsîkletê ya Tirkiyeyê ya Serokomariyê ya 61em da bû yekem.
TUR 2026 ku li Çeşmeya navçeya Îzmirê di 26ê Nîsanê da dest pê kir û ji qeraxên Ege û Behra Spî derbas bû, bi etaba Enqereyê va kuta bû.
Sebastian Berwickê ku di etaba 6em û keybanûyê ya tûrê da lîdertî bi dest xist, bi 26 saet û 34 deqîqe û 19 saniyeyî va bû yekemê klasmana giştî. Bîsîkletvanê Awistralyayî yê 26 salî yê TUR 2026 qezenc kir, her wiha bû xwediyê mayoya turkuaz jî.
Di TUR 2026an da her wisa Ivan Ramiro Sosayê Kolombiyayî yê ji tîma Equipo Kern Pharmayê bû duyem û Kamiel Bonneuyê Belçîkayî yê ji tîba Solution Tech NIPPO Raliyê jî bû sêyem.
- Crabbe etaba dawîn qezenc kir
Tom Crabbeê Belçîkayî yê ji tîma Team Flanders-Baloiseyê etaba 8em û dawîn a TUR 2026an qezenc kir.
Crabbe parkûra 108,4 kîlometreyî ya li Enqereyê bi 2 saet û 11 deqîqe û 35 saniyeyan va di rêza yekem da temam kir.
- Mayo
Di TUR 2026an da ji xeynî mayoyê turkuaz, xwediyên her sê mayoyên din jî diyar bûn.
Sebastian Berwickê yekemê klasmana giştî mayoya sor wergirt ku didin bîsîkletvanê ku herî baş hildikişe.
Tom Crabbeê Belçîkayî yê ji tîma Team Flanders-Baloiseyê wekî sprînterê herî baş, mayoya kesk bi dest xist.
Mustafa Tarakçiyê bîsîkletvanê neteweyî yê ji Werzişa Şaredariya Bajarê Mezin a Qonyayê jî mayoya spî qezenc kir ku di kategoriya Prîmên Bedewiyên Tirkiyeyê da tê dayîn.
Ji tîman jî ekîba XDS Astana bû yekem.