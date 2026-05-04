Rêya Tuncelî-Ovacikê ji ber ku Çemê Munzurê ji ser ra avêt, ji hatin û çûyînê ra hat girtin

Sidar Can Eren
04 Gulan 2026•Rojanekirin: 04 Gulan 2026
Li Tunceliyê ji ber ku Çemê Munzurê ji ser ra avêt, rêya Tuncelî-Ovacikê ji hatin û çûyînê ra hat girtin.
Ji ber ku li bajêr demeke barana gur dibare, ava Çemê Munzurê ji ser ra avêt.
Ji ber selavê, li ser rêya Tuncelî-Ovacikê taxên Çemê Laçê û Pireya Venkê di binê avê da man.
Ekîban rê ji hatin û çûyîna wesayîtan ra girtin û dest bi xebatê kirin.
Ji hêla din, li navçeya Ovacikê pireya ku di navbera gundê Yaygunu û navenda navçeyê da hatin û çûyînê pêk tîne jî ji ber avê zirar dît.