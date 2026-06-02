Rêvebiriya Sûriyeyê 30 mensûbên YPJya şaxa jinan a YPGyê berdan

Ömer Koparan
02 Hezîran 2026•Rojanekirin: 02 Hezîran 2026
Li gor daxuyaniya ku ji Walîtiya Hesekê hat dayîn, hikûmeta Sûriyeyê di çarçoweya mitabaqata 29ê Rêbendanê da 30 mensûbên YPJya rêxistina terorê yên ku di pevçûnan da tewqûf kiribûn, berdan.
Di navbera rêvebiriya Sûriyeyê û YPGya rêxistina terorê da di 29ê Rêbendanê da agirbest û mitabaqateke ku tê da entegrasyona gav bi gav heye, hatibû îmzekirin.
Di vê çarçoweyê da hêzên ewlehiya navxweyî yên girêdayî Wezareta Karên Navxweyî di 2yê Sibatê da ketibûn Hesekê, di 3yê Sibatê da jî ketibûn navçeya Qamişloyê.
Hikûmeta Sûriyeyê di 25ê Gulanê da 88 mensûbên YPGyê di çarçoweya peymanê da berdabûn.