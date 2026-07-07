Rêveberê Giştî yê ASELSANê Akyol, di Foruma Pîşesaziya Parastinê ya NATOyê da axivî

Zeynep Duyar, Ali Atar
07 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 07 Tîrmeh 2026
Rêveberê Giştî yê ASELSANê Ahmet Akyol destnîşan kir ku hejmara mêvanan, civînan û peymanên têkildarî Ewropa û NATOyê roj bi roj zêde dibe û got, “Par, ji sedî 50î zêdetir ji tevahî îxrackirina me çû welatên hevalbendên NATOyê. Bi van pêşketinên dawî ra, ez pêşbînî dikim ku di vî warî de zêdebûnek hîn mezintir çêbibe.”
Akyol li Foruma Pîşesaziya Parastinê ya ku li Enqereyê di çarçoveya 36emîn Lûtkeya Serokdewlet û Serokikûmetan a NATOyê da tê lidarxistin, ji nûçegihanê AAyê ra got ku forum êdî bûye beşek ji NATOyê.
Akyol tekezî kir ku ev guhertinek giring e û Tirkiye jixwe di vî warî da veberhênanê dike û got, "Em di rewşeke hinekî bi avantaj da ne. Li NATOyê, ku em bi saya hêza erdnîgariya xwe û hêza xwe ya eskerî beşek jê ne, me niha bi şiyanên xwe yên pîşesaziya parastinê pozîsyona xwe wekî aktorekî giring xurt kiriye. Artêşa me, ku me bi tevahî bi pîşesaziya xwemalî ve çekdar kiriye, niha bi van şiyanan di qada navneteweyî da xurttir e. Wekî pîşesaziya parastinê, em niha hewl didin ku bi nîqaşên di van foruman û hevkariyên navneteweyî da vê yekê zêde bikin."
Akyol destnîşan kir ku wan hilberîna girseyî zêde kiriye û gelek radestkirin kirine û wiha got:
"Ji aliyekî va, em hewl didin ku şiyanên xwe yên winda bi dest bixin û li dû qada şer a guherbar in. Beşdariya pergalên ku em îro ji bo NATOyê pêş dixin, hem di warê radar û pergalên parastina asîmanî yên bilindahiya bilind, bilindahiya navîn û bilindahiya nizm da, hem jî di warê peykên orbîta nizm a Erdê (LEO) de ku ji bo armancên çavdêriyê têne bikar anîn, hatiye nirxandin. Em her weha bawer dikin ku ev ê beşdarî mîmariya ewlehiyê ya NATOyê bibin. Parastina asîmanî û Qubbeya Pola di vî alî da pêşve diçin, lê ev pergal, ku di heman demê da wekî beşdarî mîmariya NATOyê têne hesibandin, ji hêla mirovan va bi eleqeyê têne şopandin."