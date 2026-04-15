Qefîleya heciyan a ewil wê di 18ê Nîsanê da bi rê bikeve

Fırat Taşdemir
15 Nîsan 2026•Rojanekirin: 15 Nîsan 2026
Li gor agahiyên ku nûçegihanê AAyê ji Serokatiya Karên Diyanetê hildan, amadehiyên di çarçoveya "Sala 2026an Organîzasyona Hecê" ya di navbera Tirkiye û Erebistana Siûdî da berdewam in.
Serokatiyê ji bo hecî îbadetên xwe bi pergal û ewlehî bi cih bînin, di çarçoveya xebatan da personelên Diyanetê yên wê li Mekke û Medîneyê wezîfeyê bikin diyar kir.
Kesên herin hec, wê berî çûna axa pîroz beşdarî semînerên perwerdehiyê yên ku Diyanet li seranserê welat li dar dixe, bibin û agahiyên îbadetê bi hûrgilî hîn bibin.
Îsal wê nêzî 85 hezarî namzed herin hecê, her wiha agahiyên qefîle û balafirê yên namzedan eşkere bûn. Qefîleya ewil wê 18ê Nîsanê here Medîneyê, qefîleya dawîn jî wê 22ê Gulanê here Mekkeyê.
Vegera heciyan a welêt wê 31ê Gulanê dest pê bike. Vegera qefîleyan heta 25ê Hezîranê wê dewam bike.