Nexweşxaneya Dewletê ya Hênêyê ya ku çêkirina wê temam bû, ji bo xizmetê hat vekirin

Mehmet Sıddık Kaya
07 Gulan 2026•Rojanekirin: 07 Gulan 2026
Nexweşxaneya Dewletê ya Hênêyê ya ku li Hênêya navçeya Diyarbekirê çêkirina wê temam bû, ji bo xizmetê hat vekirin.
Li gorî daxuyaniya Midûriyeta Tenduristiyê ya Bajêr, nexweşxaneya ku bi avahîsaziya xwe ya nûjen, binesaziya xwe ya xurt û kapasîteya xwe ya xizmeta berfireh va balê dikşîne, wê xizmeteke baş û hêsan a tenduristiyê bide gelê herêmê.
Nexweşxane li ser qadeke 10 hezar û 750 mêtroqereyî hatiye çêkirin û 35 nivîn lê hene. Lê piştî xizmetê heke hewce bike, hejmara cî û nivînan wê bikaribe heta 64an jî bê zêdekirin.
Nexweşxane ji polîklînîkan bigire heta emeliyatxaneyan, ji beşên rewşa awarte bigire heta xizmetên hemodiyalîzê di gelek qadan da wê xizmeta tenduristiyê bide welatiyan.