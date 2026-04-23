NATO amadehiya lûtkeya ku dê di 7-8ê tîrmehê da li Enqereyê bê lidarxistin dike

Selen Valente Rasquinho
23 Nîsan 2026•Rojanekirin: 23 Nîsan 2026
Sekreterê Giştî yê NATOyê Mark Rutte diyar kir ku amadehiyên lûtkeya NATOyê ya ku dê di 7-8ê tîrmehê da li Enqereyê bê lidarxistin dewam dikin û yek ji hedefên wan ên sereke dê lezandina hilberîna parastinê û nûjeniyê be.
Rutteyê ku ji bo ziyareta fermî hat enqereyê ji ser hesabê xwe yê çapemeniya civakî ya şirketa Xê ya navenda wê Amerîka ye der barê lûtkeya ku dê di 7-8ê tîrmehê da bi mazûvaniya Tirkiyeyê bê lidarxistin da parvekirin kir.
Rutte got ku "Lezandina hilberîna parastinê û nûjeniyê yek ji hedefên NATOyê yên sereke ye û yek ji mijarên sereke yên lûtkeya me ya di tîrmehê da dê li Enqereyê bê lidarxistin dê ev be."
Alîson Harta Berdevka NATOyê jî di parvekirina xwe ya ji ser çapemeniya civakî ya şirketa Xê da diyar kir ku amadehiyên lûtkeya dê di 7-8ê tîrmehê da bê lidarxistin dewam dikin û nirxandina "Em ji ber ku dê serokan biezimînin minetdarê mitefîqê xwe Tirkiyeyê ne. Ev ji bo hê bêtir xurtkirina ewlehiya transatlantîkê dê civînekî girîng be."