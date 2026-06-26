Nêzîka 18 milyon xwendekarî karnameyên xwe sitandin û ketin tetîla havînê

Şeyma Güven
26 Hezîran 2026•Rojanekirin: 26 Hezîran 2026
Nêzîka 18 milyon xwendekarên dibistanên seretayî û navendî yên ser bi Wezareta Perwerdeya Neteweyî (MEB), karnameyên xwe sitandin û ketin tetîla havînê.
Xwendekarên ku sala xwendinê ya 2025-2026 qedandin û ji bo sitandina karnameyên xwe hatin dibistanên xwe.
Di merasimên dayîna karnameyên da, ku hin malbat beşdarî kelecanên zarokên xwe bûn, xwendekaran bi hêviya ku di sala xwendinê ya bê da dîsa hev bibînin, ji mamosteyên xwe xatir xwestin.
Ewê sala nû ya xwendinê ya 2026-2027an 14ê îlonê dest pê bike.