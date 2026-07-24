Mizgefta Şerîf a Ayasofyaya Kebîr sala xwe ya 6emîn a jinûva ji îbadetê ra vebûnê bi dû xwe da hişt

Mücahit Türetken
24 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 24 Tîrmeh 2026
Mizgefta Şerîf a Ayasofyaya Kebîr ku yek ji rawestgehên giring ên Stenbolê ye ji bo mêvanên navxweyî û biyanî, sala xwe ya 6emîn a jinûva ji îbadetê ra vebûnê bi dû xwe da hişt.
Ayasofyaya ku heta fetha Stenbolê 916 salan dêr bû, di sala 1453an da ji aliyê weqfa Sultan Mihemedê Fatih va bû mizgeft û dûvra bi biryara Kabîneyê ya 24ê Mijdara 1934an va bû muzexane û 86 salan wekî muzexane ma.
Doza ku ji aliyê Komeleya Parastina Abîdeyên Dîrokî û Jîngehê va hatibû vekirin, û daxwaza betalkirina biryara Lijneya Wezîran a veguherandina Ayasofyayê ji mizgeftekê bo muzeyekê dikir, di 10ê Tîrmeha 2020an da bi dawî bû. Daîreya 10emîn a Şûraya Dewletê bi yekdengî biryara Lijneya Wezîran a 1934an betal kir, û rêya qanûnî ji bo vekirina Ayasofyayê ji bo îbadetê vekir.
Di heman rojê da, Serokomar Recep Tayyip Erdoğan fermana derbarê vekirina Ayasofyayê ji bo îbadetê îmze kir. Biryara veguhestina Mizgefta Mezin a Ayasofyayê bo Rêveberiya Karûbarên Dînî û jinûva vekirina wê ji bo îbadetê di hejmara mukerrer a Rojnameya Fermî da hata weşandin.
Mizgefta Şerîf a Ayasofyaya Kebîr di 24ê Tîrmeha 2020an da, bi nimêja înê ya yekem piştî 86 salan, di merasîmekê da ku Serokomar Recep Tayyip Erdoğan beşdar bû, ji bo îbadetê hate vekirin.