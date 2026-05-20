Metin Arslancan
20 Gulan 2026•Rojanekirin: 20 Gulan 2026
Mihrîcana Çandê ya Etnosporê ya 8emîn wê sibê li Stenbolê dest pê bike.
Mihrîcana Çandê ya Etnosporê ji aliyê Yekîtiya Etnosporê ya Dinyayê va tê lidarxistin û îsal wê cara 8emîn mazûvaniya ziyaretvanên xwe bike.
Mihrîcan wê di navbera 21-24ê Gulanê da li Balafirgeha Ataturkê ya Stenbolê were lidarxistin. Tê da sporên kevnare, mîrateya çandî û nirxên civakî wê werin pêşandin.
Eleqeya ji bo mihrîcanê sal bi sal zêde dibe, îsal jî ji erdnîgariyên cuda beşdar wê li Stenbolê bicivin.
Ji Japonyayê heta Qazaxistanê, ji Azerbeycanê heta Lîtvanyayê, ji Rûsyayê heya Qirxizistanê ji erdnîgariyeke berfireh sporên kevnare, lîstik û pêşandinên çandî wê li qada mihrîcanê werin pêşandin.
Îsal ziyaretvan wê cara ewil di mihrîcanê da ji sporên kevnare Ripka (Litvanya), Lapta (Rûsya), Zorkhana (Azerbeycan) û Tavreliyê (Rûsya) bibînin û tecrube bikin.